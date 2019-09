Noah Centineo parece que está saliendo con la modelo del vídeo de Ed Sheeran y Camila Cabello

Empiezo diciendo que no hay confirmación oficial aunque en estos casos, ya se sabe que cuando el río suena… es probable que haya algo de base para poder creer que es cierto. El caso es que el actor de A todos los chicos de los que me enamoré, Noah Centineo, podría haber encontrado el amor, y no en su saga de Netflix.

Desde el pasado mayo se le relaciona con Alexis Ren, una joven modelo e influencer estadounidense de 22 años que acumula más de 13,2 millones de seguidores en su Instagram.

Al parecer se les ha visto compartir varias citas románticas e incluso esperarse en el aeropuerto. Después de haberle relacionado con Lily Collins en el pasado o decir que quería algo con Selena Gomez, parece que ahora, Noah Centineo podría estar pillado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexis Ren (@alexisren) el 26 Sep, 2019 a las 12:01 PDT

Ella es una joven con cuerpazo que aunque en el pasado tuvo que lidiar con trastornos alimenticios, los superó y ahora se siente orgullosa de poder decir que se mantiene a base de una sana alimentación y una rutina diaria de ejercicios.

Es una gran bailarina como ha demostrado en su paso por Dancing with the stars. Y posiblemente sea eso, bailar, lo que la veamos haciendo en el vídeo de South of the border, de Ed Sheeran y Camila Cabello que está a punto de estrenarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexis Ren (@alexisren) el 27 Sep, 2019 a las 11:07 PDT

Así que, está claro que por unas u otras razones se va a hablar, y mucho, de esta chica. Los seguidores del actor ya estaban atentos y le han identificado en una foto que publicó Ren, recientemente, en la que podemos ver cómo una mano (que están convencidos que es la suya por el brazalete que lleva) le acaricia la cara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexis Ren (@alexisren) el 23 Sep, 2019 a las 8:01 PDT

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. El chico, sigue centrado en sus proyectos, que para algo es el chico fetiche de las comedias románticas juveniles de Netflix, y hace suyos los consejos de su padre.

“Mi padre me dice que trabaje duro, que ahorre, y que tal vez algún día tenga suficiente para darme cuenta de que estoy medio muerto y que soy demasiado viejo para hacer cualquiera de las cosas con las que solía soñar”, compartía. Aunque claro, seguro que muchos de sus sueños ya se han hecho realidad y puede compartirlo con Alexis Ren.

Puede que la noticia no alegre a todas sus seguidoras pero siempre tendrán la segunda entrega de A todos los chicos de los que me enamoré que se estrenará en febrero del próximo año.