Julia Michaels se viene a España de concierto

¿Acaso hay alguien en la faz de la Tierra que no haya escuchado Issues de Julia Michaels? ¡Pueden contarse con los dedos de una mano! Y es que la cantante se ha convertido en toda una promesa y figura de la industria de la música actual.

Su talento ha traspasado fronteras y ha escalado hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos. Esto es algo que no pasa desapercibido entre los melómanos. De hecho, la cantante ha decidido brindarles con su música en directo por toda Europa. Y sí, España está incluida en su lista de conciertos.

Esta promesa del pop pasará por el Teatro Barceló de Madrid el próximo 4 de octubre, y lo hará durante su The Inner Monologue Tour. Ésta es la primera gira que realizará en solitario tras actuar como telonera de Shawn Mendes, Maroon 5, Keith Urban, P!nk y Niall Horan, con el que ha publicado su tema What A Time.

Su ascenso a la fama se remonta a 2015, cuando sacó a relucir su talento en la composición en temas para Ed Sheeran, Shawn Mendes o Selena Gomez, entre otros artistas. Tres años más tarde, y con su single Issues en el mercado, fue reconocida mundialmente a través de dos nominaciones en los premios GRAMMY: Mejor Artista Novel y Mejor Canción.

El último gran proyecto al que ha dado vida Michaels lleva el título de Inner Monologue Part 2, sucesor de Inner Monologue Part 1, y que fue publicado en junio de este año. Entre las canciones que forman parte de estos EPs, podemos escuchar sus colaboraciones con Niall Horan y Selena Gomez, con quien comparte el tema de Anxiety. "No podría estar más nerviosa aunque quisiera, pero aquí hay un trozo de mi mente y de mi corazón", señaló la cantante.

Ahora, sus fans están a la espera del posible Inner Monologue Part 3, del que aún se desconoce fecha de lanzamiento pero que ya cuenta con una gira que dará de qué hablar.

