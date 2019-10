Los autores originales de 'Chicken Noodle Soup' opinan sobre el remake de J-Hope (BTS) y Becky G

Desde que J-Hope y Becky G confirmaron los rumores y unieron sus voces el pasado 27 de septiembre para dar vida a Chicken Noodle Soup, las plataformas digitales se revolucionaron. Como era de esperar, el tema no tardó en convertirse en tendencia en Internet, viajando y sonando alrededor del planeta y en bucle.

Pero lo que muy pocos conocían es que esta canción ya vio la luz hace 15 años de la mano de sus autores originales: Young B, ahora Bianca Bonnie, y Da Drizzle de Webstar. Sí, sí, has leído bien. La canción del cantante de K-Pop y la artista de reggaetón es un remake. Pero, ¿qué opinan los autores originales del tema de ritmos hip hop?

Tal y como informa Soompi, Bianca Bonnie publicó un Instagram Story en el que dejaba clara su emoción tras este nuevo lanzamiento. "Así que he estado acostada en la cama toda la mañana, ya saben, viendo las redes sociales, todos hablando sobre la nueva versión de Becky G y BTS de Chicken Noodle Soup. Y solo quiero hacer un saludo a BTS y Becky G porque soy tendencia mundial No. 3 en este momento. Thank You Bianca es el hashtag", decía.

"El remake es increíble para mí. Chicken Noodle Soup salió hace 15 años y es realmente genial para mí que, ya sabéis, que esta nueva generación aún pueda aprovecharla, así que creo que es increíble", añade.

A estas palabras se unieron diversas capturas de tuits utilizando el hashtag y mensajes de agradecimiento por el apoyo. Vamos, que Young B está más que encantada de escuchar su tema en las voces de estos referentes de las nuevas generaciones.

Por su parte, Da Drizzle también compartió unas palabras de apoyo en su cuenta de Instagram. "Un saludo a todos los que me están contactando sobre el remake de Chicken Noodle Soup. Hicieron un trabajo increíble. Están haciendo lo correcto", señaló.

La versión original del tema vio la luz un 12 de septiembre de 2006 con unos ritmos hip hop cuya base y estribillo han sido utilizados por estas dos nuevas influencias de la música. Lo que diferencia a estas dos canciones son, además de la introducción de las voces de estos dos jóvenes talentos, los fragmentos en solitario que ambos interpretan y los toques de R&B que aportan.

Chicken Noodle Soup ha llegado a la vida de los seguidores de BTS como un dardo de energía, sobre todo para los hispanohablantes. De hecho, se trata de la primera canción de su discografía que cuenta con esta lengua.

Un tema cargado de un significado de empoderamiento femenino que la intérprete de Mayores interpreta sin pelos en la lengua. "Donde yo nací no pensaban que una mujer iba a sobresalir" es uno de los versos que suenan en el hit.

Y tú, ¿aún no has escuchado este nuevo himno? Ten cuidado porque no conseguirás sacar su estribillo de tu cabeza.