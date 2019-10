Anuel AA: “El reggaetón llegó para quedarse, los artistas pop quieren grabar con nosotros”

La vida de Anuel AA ha dado un giro de 180 grados en el último año. No solo se ha ganado el título de Rey del Trap, sino que se ha consolidado como una superestrella mundial.

Nada tiene que ver el Anuel AA que escuchábamos en 2016 en temas como Nunca Sapo, uno de sus primeros hits, con el Anuel que ha creado China, la canción más escuchada durante el verano de 2019 en España.

Los dos años que pasó en prisión le cambiaron la vida y el estilo musical. Lo comercial llamó a su puerta, abandonó aquellas letras en las que hablaba de armas y dejó atrás la etiqueta de delincuente. Todo ello gracias, en parte, al amor de Karol G, uno de sus máximos apoyos.

Anuel AA se encuentra en España con su Real Hasta la Muerte Tour. Aprovechando su visita a nuestro país quisimos entrevistarle. Desde el principio nos advirtieron de que era "muy hermético", lo que significaba que apenas concede entrevistas.

Tras casi un mes de espera y diversas gestiones llegaba la gran noticia: la entrevista era concedida. Pero con la alegría, la desilusión. La única forma de contactar con Anuel AA era vía e-mail. Así que hicimos lo propio, enviamos el cuestionario y cinco días más tarde recibimos las respuestas. Eso sí, no quiso contestar a todas.

Como, por ejemplo, cuando le preguntamos cómo mantendría vivo el género del reggaetón. Si el cantar clásicos como Ella me levantó de Daddy Yankee en China era una forma para ello. Tampoco quiso opinar sobre unas declaraciones suyas sobre 6ix9ine, su amigo y rapero que se encuentra en prisión. Anuel AA dijo que no colaboraría con él hasta que se demostrara que es inocente.

Pregunta: Ahora mismo tienes tres canciones en el top 10 de ventas en España: China, Adicto y Te Quemaste. Eres uno de los artistas más famosos en nuestro país. ¿Pensabas que la música te llevaría tan lejos? ¿Qué es lo más bonito que te ha dado?

Respuesta: Estoy muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad y a todos mis fanáticos españoles por el apoyo. Yo no me esperaba este gran recibimiento. Uno siempre tiene la esperanza de que su trabajo le guste al público y en este caso me apoyaron de una manera inmensa. Lo más bonito es el cariño, el calor humano que siento cada vez que me presento en cada escenario.

P: Has estado de gira con Karol G, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo es trabajar con tu pareja?

R: La gira con Karol ha sido muy bonita. Nos ha dado el tiempo para compenetrarnos como pareja. He aprendido mucho de ella, fue una excelente experiencia.

P: Ella ha sido un gran apoyo para ti este último año, ¿qué es lo mejor de estar enamorado?

R: Sí, ella es un gran apoyo para mí. Me aconseja, me apoya en todas mis locuras...En fin, ella lo hace todo más bonito. Para mí estar enamorado lo es todo, es lo primordial. Sin amor, no hay vida. No sería nada posible.

P: "Sin Reggeaton no hay Latin Grammys", ¿qué opinas sobre este tema?

R: Bueno, yo ya di mi punto de vista en Instagram. No quiero seguir más con el tema.

En Instagram Anuel AA lo calificó como "una falta de respeto". "Gracias a Dios que Daddy Yankee posteó lo que posteó. Yankee tiene una nominación; Ozuna, una nominación; Bad Bunny, solo dos nominaciones. Yo no tuve nominación. Es un descaro. Ellos son demasiado grandes para solo una nominación. Romeo Santos, que es el dios de la bachata, nunca se ha ganado un Grammy."

P: Hace un poco más de un año que saliste de prisión, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

R: Para mí esto ha sido un gran comienzo. Nunca pensé que todo me pasaría como me ha pasado. Ahora estoy más maduro, pienso mejor las cosas, no soy tan impulsivo...

P: Actualmente, el reggeatón ha llegado a lo más alto. Es un género que se escucha en todo el mundo. ¿Crees que todavía le queda una larga vida o empieza a ser necesario reinventarse?

R: El reggaetón llegó para quedarse, bien sea urbano o como lo quieran llamar. Este movimiento está haciendo historia mundialmente y muchos artistas pop quieren grabar con nosotros en el género urbano.

P: En los últimos años han empezado a aparecer grandes artistas femeninas de reggaetón. ¿Crees que todavía las letras de reggaetón denigran a la mujer? ¿O estáis tratando de cambiar la imagen machista que tiene este género?

R: Yo pienso que no denigran a la mujer. Pienso que en estos tiempos hay muchas artistas que están dándose a conocer en el género y es bueno que cada una de ellas tenga la oportunidad de cantar lo que quiera.

P: Hablando de mujeres artistas, Rosalía es nuestra gran artista española. Acaba de colaborar con Ozuna, ¿qué opinas de su estilo? ¿Te gustaría colaborar con ella?

R: Rosalía tiene mucho talento y me encanta su estilo. Claro que sí, si se da el junte.

P: ¿Seguirás trabajando single a single o apostarás por un álbum? ¿Te escucharemos pronto en solitario?

R: Sí, estoy trabajando muy duro en mi próxima producción. Aun no tengo fecha de salida, pronto se las daré.

P: Tras tu salida de prisión colaboraste con tu amigo 6ix9ine en BEBE, un tema que te catapultó a la fama. Ahora él está en prisión, ¿cómo has vivido esto?

R: Prefiero no hablar al respecto.

P: Ahora estás de gira en solitario y estás recorriendo muchísimos países. ¿Qué tienes preparado para el público español?

R: Tengo un espectáculo muy bueno, mi público español se lo va a disfrutar mucho. Muchos temas, pirotecnia... En fin, no se lo pierda.

Tras actuar en Granada, este viernes 4 de octubre le espera el Wizink Center de Madrid donde las entradas superan los 130 euros. El sábado estará en el Bizkaia Arena en Baracaldo, el domingo (6 de octubre), en Sevilla. El 8, en Puerto de Sagunto (Valencia) y al día siguiente en Zaragoza. En estos dos últimos shows está a punto de colgar el cartel de sold out. Real Hasta la Muerte Tour pondrá su punto y final por España el 11 de octubre en Mérida y el 13, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.