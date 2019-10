Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer cantarán en ‘Frozen 2’

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar de las nuevas aventuras de Elsa, Anna y Olaf en Frozen 2. La secuela más esperada por toda una nueva generación Disney de niños y niñas llegará el próximo 22 de noviembre a los cines. Nosotros ya hemos podido ver un pequeño adelanto de la cinta y os contamos nuestras primeras impresiones aquí.

Pues bien, para seguir aumentado el hype, Disney ha revelado el setlist de canciones de la película (no olvidemos que uno de los pilares más importantes de la primera parte fue la banda sonora) y hay nombres muy interesantes.

Por supuesto, para las voces de Anna y Elsa, la factoría volverá a contar con Indina Menzel y Kristen Bell. De hecho, la primera volverá a cantar una especie de nuevo Let It Go, llamado Into the Unknown, que ya hemos podido escuchar en el tráiler final.

Pero al reparto de voces en inglés se suma el nombre de la estrella de Westworld, Evan Rachel Wood. La actriz cantará el tema All Is Found en la cinta. Bajo la composición musical de las nuevas siete canciones con las que cuenta Frozen 2 se encuentran Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez (quien ganó el Oscar por el tema Let It Go).

Pero las versiones musicales de la película no son las únicas que saldrán. ¡Ni mucho menos! La banda sonora contará con la participación de Kacey Musgraves, Weezer y Panic! At The Disco. Los grupos cantarán sus propias versiones de algunos de los temas de la cinta.

De este modo, Musgraves cantará All Is Found, Weezer hará lo propio con Lost In The Woods y Panic! At The Disco grabará Into The Unknown. Los temas, como era de esperar, aparecerán durante los créditos finales. No sabemos si Disney grabará una canción nueva para la versión en español con alguna estrella nacional. Todo puede ser.

Aquí puedes ver la lista completa de canciones: