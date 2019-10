Aitana ha subido en Instagram su foto con más amor

Aitana no para ni un momento. Con 20 años, la cantante puede presumir de ser una de las artistas españolas con más proyección internacional. Prueba de ello es su nominación a los Grammy Latino como mejor artista revelación. ¡Una locura!

Ahora mismo la intérprete de 20 años se encuentra en plena gira con su Play Tour, haciendo cantar a todos sus seguidores y seguidoras. Pero como toda estrella, la artista también necesita sus momentos para descansar.

¿Y qué hace en sus días libres? Pues disfrutar de sus amigos, de su pareja y, sobre todo, de su familia. La cantante ha querido compartir una foto con sus seguidores donde aparece con una de las personas que más quiere: su abuelo.

Ver esta publicación en Instagram yayo Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 2 Oct, 2019 a las 7:13 PDT

En la instantánea, la cantante de Me Quedo aparece dándole un abrazo a su abuelo. Le mira con gesto cariñoso, mientras el hombre le abraza por encima de los hombros y mira hacia abajo. ¡Una preciosa foto que acerca a los fans de la ex triunfita a una faceta que no conocíamos!

El único comentario que acompaña a la publicación es “yayo”. No hay más palabras. La imagen, en menos de media hora, suma más de 140 mil me gusta y cientos de comentario. La mayoría de ellos son emojis de caras con ojitos de corazones. ¡Y es que la foto es para morir de amor!

Estamos seguros de que su abuelo es uno de los mayores seguidores de su nieta y que la ha estado apoyando en toda su carrera musical. ¿Se sabrá todo el disco de Spoiler?