Este actor se ha postulado para ser Robin en The Batman

The Batman será la enésima vuelta de tuerca al personaje más famoso de los cómics de DC con permiso, por supuesto, de Superman. La película ya cuenta con su protagonista, Robert Pattinson, pero todavía faltan flecos por pulir en el elenco que conformará la película cuyo estreno está previsto para 2021.

Así que Timothée Chalamet ha aprovechado la premiere de The King (su nueva película para Netflix) y al ser preguntado por uno de los reporteros de Variety ha declarado que de pequeño siempre lo llamaban Robin y que le encantaría formar parte de ese universo en el papel del escudero de Batman.

#TheKing's Timothee Chalamet on Robert Pattinson's #Batman ("it's going to be fresh"), his future in superhero universes, and how he used to go by Robin as a child pic.twitter.com/MU8w1AuDka — Variety (@Variety) October 1, 2019

Y como quien no quiere la cosa ahora la pelota está en el tejado de Warner Bros que será quien decida si finalmente el actor de Call me by your name es el indicado o no para dar vida al joven aprendiz de superhéroe que lo ha acompañado en más de una ocasión siendo la última Batman Returns de Joel Schumacher.

Ya se sabe que Jeffrey Wirght será el comisario Jim Gordon y que Jonah Hill está en conversaciones para unirse a la película en un papel que podría ser el de Pingüino si esas negociaciones llegan a buen puerto.

Matt Reeves, director encargado de llevar The Batman a buen puerto, no se ha pronunciado acerca de los posibles fichajes que integrará en esta aventura del hombre murciélago. Solo el tiempo nos confirmará las quinielas que el mundo del cine no deja de hacer estos días.