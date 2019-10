Dua Lipa anuncia “una nueva era” con su segundo disco

Green Day cantó hace unos años aquello de Wake me up when september ends y parece que muchas celebrities han despertado con la llegada de octubre a nuestras vidas. Dua Lipa publicó este 1 de octubre en sus redes sociales un contundente mensaje sobre su esperadísimo nuevo álbum de estudio.

"A new era! Thank you for your patience. See you soon #DL2" ("¡Una nueva era! Gracias por vuestra paciencia. Os veo pronto #DL2").

La cantante no se refería a su más reciente cambio de look estrenando melena rubia sino a su nuevo proyecto musical del que llevamos informándote todo el 2019 y que está mucho más cerca de lo que podríamos pensar.

Con New Rules, Dua Lipa ha puesto el listón tan alto que no quiere dejar ningún detalle de su segundo álbum de estudio al azar. "Está cobrando una forma algo más conceptual, y algo más homogénea en cuanto a sonido que el anterior. Ambos tienen en común el punto de partida: las cosas por las que he pasado. Nunca escribo con la intención de convertirme en un altavoz de empoderamiento femenino, es más una cuestión de «me han roto el corazón; voy a escribir de ello». Una terapia. Desde el disco anterior, he creado un círculo tan íntimo con la gente con la que trabajo que en este momento me siento mucho más libre a la hora de expresarme en mis canciones" confesó la solista a Vogue. "Todo el mundo habla sobre lo difícil que es el segundo álbum, pero en términos de composición ha sido mucho más fácil. Siento como si me conociese mejor a mí misma. Sé sobre lo que quiero escribir, sé cómo expresar mis sentimientos. Sé cómo hablar sobre las cosas y permitirme ser vulnerable"

En ese círculo íntimo están incluidos un buen listado de productores que han pasado por el estudio de la vocalista incluyendo a Pharrell Williams, Nile Rodgers, Calvin Harris y Mark Ronson. Con fuerza han sonado también los nombres de Tove Lo, Ariana Grande y Rosalía pero lo cierto es que la artista no ha dado nunca ninguna pista sobre sus futuros colaboradores.

Gracias a la localización de sus publicaciones supimos que el disco ha pasado al menos por dos ciudades como son Londres (Abbey Road Studios) y Los Ángeles (California, EE UU). Todo para dar forma a un elepé con una identidad mucho más marcada que su debut y con una mayor presencia instrumental.

"Acabé escuchando a Prince, Outkast, la antigua Gwen Stefani y No Doubt. Suena como un choque de estilos muy loco, pero así es cómo me gusta hacer las cosas. La yuxtaposición siempre ha sido un factor común en todo lo que hago. Es muy yo" explicó sobre las influencias para este DL2.

De momento no existe título confirmado para este segundo disco de estudio ni fecha de lanzamiento pero la cantante siempre ha dicho que tendríamos nuevo material este año. Todo apunta a un single antes de que acabe el año y a un nuevo disco con la llegada del nuevo año.

El 2019 ha sido un año de reconocimientos mundiales para Dua Lipa a la que hemos visto en multitud de actos públicos. Sin embargo, musicalmente apenas hemos tenido un par de apariciones: Swan song, publicada en enero con la que puso ritmo a la película de Alita; y Free (Libre), la canción con la que presta voz a la campaña de YSL de la que es imagen.

Este último hit pudimos escucharlo hace apenas unos días en Madrid donde el paso de Dua Lipa fue tan exitoso como fulgurante.