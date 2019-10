Todos estos artistas actuarán en LOS40 Music Awards 2019

LOS40 Music Awards presenta el cartel más potente y diverso del año. Ya lo has escuchado en Anda Ya de la mano de Cristina Boscá, Dani Moreno 'El Gallo' y Tony Aguilar. La lista de los artistas que actuarán en LOS40 Music Awards 2019 ya está aquí. ¡La fiesta está más que asegurada!

El próximo 8 de noviembre, el WiZink Center de Madrid será testigo de momentos únicos gracias a la música en directo de voces nacionales e internacionales. LOS40 Music Awards 2019 reuninarán en un mismo escenario a los artistas del momento apostando por la diversidad de géneros, sonidos y ritmos.

Cartel de LOS40 Music Awards 2019

El exitoso trío de hermanos Jonas Brothers, así como el impotente talento de Rosalía y los ritmos latinos de Nicky Jam no faltarán a su cita con LOS40. Has leído bien. Tres de los artistas más solicitados del panorama harán vibrar al público madrileño interpretando sus mayores hits. Pero estos no son los únicos que pondrán ritmo a la fiesta.

Aitana, Lola Índigo, Leiva, Manuel Carrasco, Amaral, Vanesa Martín, Beret, Becky G, Ava Max, Mabel, Pedro Capó, Anitta, Sofía Reyes, DVicio, Taburete y Don Patricio tampoco han querido perdérselo y se han unido a la celebración de la música y la naturaleza.

Todo ello en una noche para la que LOS40 Music Awards están preparando un espectacular show con momentos únicos y donde se entregarán los premios a los vencedores de las 14 candidaturas englobadas en 3 categorías: España, Internacional y Global Mixta. Además del jurado profesional, el público tendrá también su protagonismo al elegir por votación popular la Mejor Canción LOS40 Global Show y al Mejor Artista o Grupo del 40 al 1.

Unidos contra el cambio climático

LOS40 vuelve a apoyar una causa social, esta vez, en colaboración con el Instituto Jane Goodall, WWF y el medioambiente para luchar por la protección de los animales en peligro de extinción. Por ello, parte de la recaudación de las entradas de LOS40 Music Awards 2019 irá destinada al cuidado de las especies protegidas. Todo ello, en el marco de la campaña 'Únete contra el cambio climático, #IDo' que se está llevando a cabo desde la emisora en favor del medioambiente.

El artista cántabro Okuda San Miguel se ha sumado a LOS40 en su compromiso por el planeta y con su propósito social: el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad. Fiel a este espíritu, Okuda San Miguel se ha encargado de crear la imagen de LOS40 Music Awards 2019, compuesta por formas geométricas y una gran variedad de colores que representan la diversidad en la naturaleza.o ambiente.

La música está en nuestra naturaleza / LOS40

Aprovechando su aparición sobre el escenario, quizás muchos de artistas aprovechen para recoger algún que otro premio, pues algunos cuentan con nominaciones en las diversas categorías. ¿Quién será el/la más afortunado/a de la noche? Tendremos que esperar para conocerlo.

Últimas entradas para LOS40 Music Awards 2019, a la venta

Lo que sí está claro es que la mayor fiesta musical del año te está esperando junto a este elenco de artistas que ofrecerán su talento en directo. ¿Te lo vas a perder? Hazte con tu entrada en El Corte Inglés o Ticketmaster.

Tic, tac, tic, tac... Ya queda menos para el gran día, y no estás listo/a para lo que viene.

La música está en nuestra naturaleza.