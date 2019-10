Camila Cabello anuncia nueva canción, ‘Cry for me’: “Es una de mis favoritas”

Camila Cabello no deja de sorprendernos. Después de pasar el verano amenizándonos con su Señorita y darnos la noticia bomba de que esa colaboración con Shawn Mendes había servido para que ellos dos dieran un paso más en su relación y pasaran a convertirse en una de las parejas más cool del momento, compartió dos nuevas canciones.

Shameless y Liar se han convertido en dos temas importantes a lo largo de septiembre y llegaron acompañados de dos videoclips que dieron mucho que hablar, cada uno en un estilo completamente diferent. El artístico Shameless en el que Camila se multiplicaba, daba paso al divertido y lleno de sentido del humor vídeo de Liar que nos recordaba aquel mítico Día de la marmota.

Pero ahí no acaban las sorpresas. Se ha pasado por el Live Lounge de BBC Radio 1, donde, además de cantar su Liar, nos ha dejado con los pelos de punta con su versión de uno de los temas que también ha sido muy importante en nuestra lista en las últimas semanas donde ha alcanzado el nº1. Hablo de Someone you loved de Lewis Capaldi.

"Jajaja, cada vez que llego al último verso de esta canción, casi lloro, "bajé la guardia y luego tiraste de la alfombra, me estaba acostumbrando un poco a ser alguien que amabas" 😭😭😭 el 'un poco' me mata especialmente, Lewis Capaldi, gracias por hacer una canción mágicamente desgarradora y hacerme sentir tanto cada vez que la canto", escribía en sus redes. Y la verdad es que su interpretación es capaz de transmitir ese dolor que contiene eesa canción que está hablando de una pérdida.

Y parece que lo de llorar no sólo le ocurre con esta canción. Pese a la felicidad que inunda su vida en estos momentos, nos acaba de anunciar que su próximo lanzamiento, que llegará este viernes, será Cry for me.

"Como dije, planeo lanzar un montón de música nueva en las próximas semanas, esta canción es una de mis favoritas 😈 Creo que todos han sentido esto en un momento u otro, cuando tu ex se mueve más rápido que tú y, por supuesto, tú quieres que seais felices pero solo que ... no tan rápido. Este viernes lanzaré, Cry for me", anunciaba junto a un pequeño fragmento de la letra y una imagen detalle de su ojo del que podemos ver cómo caen algunas lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 2 Oct, 2019 a las 11:07 PDT

Y que nadie se espere una baladita porque, por los segundos que nos ha dejado escuchar, ya podemos aventurar que la chica viene cañera. "¿Quién te va a tocar como yo?", ha escrito junto al vídeo en el que hemos podido conocer ese primer fragmento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 3 Oct, 2019 a las 1:43 PDT

Habrá que esperar al viernes para escucharla íntegramente aunque estaremos pendientes por si va compartiendo más avances en las próximas horas.