Descubre a los famosos más bordes

Todos soñamos con ese momento en el que conoces a esa persona que admiras tanto, con la que decoras tu habitación, lees todos sus libros o sigues hasta el lugar más recóndito. Pero cuando llega el momento a más de uno se le ha caído un mito y se ha llevado alguna que otra desilusión.

También tenemos que decir que no igual no se trata de que sean bordes, si no que tenían prisa, realmente no se dieron cuenta o que no tenían un buen día, como le sucede a todos los mortales. Tampoco vamos a tacharlos de nuestros artistas favoritos, nunca sabes si habrá una segunda oportunidad y nos cambien la visión de ellos.

Hasta los famosos más simpáticos han tenido algún momento delicado en lo que no han sido tan majos como sus seguidores esperaban. Entre los famosos internacionales que peor fama ha ido ganando según los fans nos encontramos con:

Estrellas de la altura de Madonna ha tenido algunos episodios no muy agradables con sus fans en persona y en las redes. Uno de los más polémicos sucedió después de las quejas de los fans por comenzar un concierto con una hora de retraso, la cantante les dijo en redes: “Siento la espera. Por cierto, para todos los cabrones que están protestando, cierren la jodida boca. No estoy ahí detrás comiendo chocolate, pintándome las uñas o poniéndome extensiones”. La cosa no sentó nada bien...

Pero para los fans españoles, el momento más recordado lo protagonizó Justin Bieber. Todos recordamos aquel día en 2016 cuando escupió a un grupo de fans desde un balcón. Después de otra de sus visitas a España tachó en la prensa internacional a sus seguidoras españolas de “sosas”, una joyita.

Pero no hace falta irnos tan lejos, a nuestros andayeros también les ha sucedido, con internacionales y nacionales. Sus encuentros, o desencuentros con los VIPs, parece que no han sido últimamente muy buenos.

Una de nuestras andayeras se acercó hasta el aeropuerto de Valencia para conocer a Cristiano Ronaldo, y para su sorpresa, cuando lo tenían delante se escondió detrás de Benzemá, y claro, no veáis el disgusto. Eso sí, Mourinho, contra todo pronóstico sí que se acercó para darle dos besos. Por lo menos, sacamos algo bueno.

Qué disgusto se llevan los fans cuando buscan una firmita o una foto para el recuerdo, si no que se lo digan a David. En sus vacaciones se encontró con una famosa a la que todos conocemos muy de cerca. La llamó una y otra vez pero no dio cuenta, o no se la quiso dar… Hoy ha llamado a Anda Ya para pedir explicaciones… ¡Pincha en el vídeo y entérate de lo que ha sucedido con este oyente!

