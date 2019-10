Alejandro Sanz, Blas Cantó, Juanes o Mon Laferte se unen al ‘reto de los valientes’

“¿Quiénes tienen una declaración de amor o algo que quisieran decirle a alguien y no se atreven? Llegó el momento de ser valientes 🙌🙌🙌”. Con estas palabras Jesse and Joy nos invitaban a sumarnos a su reto de los valientes.

Normalmente nos fijamos en los comentarios de los haters que se dedican a criticar o desprestigiar a los demás en redes sociales bajo un anonimato que les hace fuertes. Pero los mexicanos han querido resaltar que estas plataformas también pueden servir para decir cosas bonitas. De ahí que hayan lanzado esta iniciativa para invitarnos a decir eso que normalmente no nos atrevemos.

“Hay cosas que no decimos por miedo, porque ‘no tenemos tiempo’ o simplemente porque lo dejamos pasar. Así que, después de grabar 10 o 15 tomas en las que me emocionaba y no podía seguir, aquí estoy 🙋♂”, compartía Blas Cantó que es uno de los primeros en sumarse y que ha querido acordarse de su padre con el que reconoce que no ha estado muy de acuerdo en los últimos tiempos.

Acababa dando las gracias a los hermanos por “convertir las redes sociales en amor”. Y es que, esa es la idea.

No era el único de nuestro país. Alejandro Sanz, gran amigo de los cantantes con los que ha colaborado en más de una ocasión, también grababa un vídeo para sumarse al reto. En su caso se ha dirigido a sus cuatro hijos para decirles, entre otras cosas que “cualquier cosa que me suceda merece la pena solo por el privilegio de ser vuestro papá”.

Juanes se ha dirigido a su mujer para darle las gracias por el tiempo que han pasado juntos y los tres hijos que comparten. Mon Laferte se ha acordado de su mejor amigo y Mau y Ricky se han declarado el uno al otro su amor de hermanos. Ya de paso anunciaban que van a sacar un nuevo single que les va a cambiar la vida.

La propia Joy ha dado ejemplo y ha aprovechado para desvelar la identidad de su mujer, la artista plástica Diana Atri, a la que ha mandado un mensaje de esos para emocionarse: “Me tengo que subir a este reto de valientes, de Jesse & Joy. A mi esposa adorada, amada, mi Diana quiero decirte tanto. Tú y nuestra hermosa nena son mi centro, mi aire, mi gravedad, son y serán el amor de mi vida, el motor, la luz y el pilar de mi vida. Los amo tanto que me siento tonta y odio pasar un segundo lejos de ustedes”.

Jesse & Joy se encargarán de recoger las mejores declaraciones de amor para crear un vídeo. Mientras, el amor lo expresan a través de su nueva colaboración, Tanto, un tema de corte romántico que comparten con Luis Fonsi.

¿Y tú? ¿Tienes algo que decir?