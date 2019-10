The Chemical Brothers celebran los 20 años de ‘Surrender’ con reedición de lujo

Cuando Surrender llegó a las tiendas en el verano de 1999, los Chemical Brothers ya habían creado su propia mitología. El primer sencillo, Hey Boy Hey Girl, se construyó alrededor de un mantra muy convincente: por un lado, era una tarjeta de presentación para los creadores del álbum, por otro, un himno listo para las legiones de hedonistas de las discotecas que rápidamente se volvió global.

El dúo, uno de los más importantes de la música electrónica, lanzaron Surrender con la colaboración de varios artistas invitados como Noel Gallagher de Oasis, Bernard Sumner de New Order y Hope Sandoval. Fue todo un éxito que consiguió colar tres canciones en la lista de LOS40: Hey Boy Hey Girl, Let Forever Be(con la voz de Noel Gallagher) y Out of Control.

Surrender fue mucho más que un sonido. Fue el momento en que todo alrededor de The Chemical Brothers se volvió a color, ya sea a través de las alucinantes obras de arte de Kate Gibb o la psicodelia salvaje y propulsora de temas como la pieza central del álbum The Sunshine Underground.

Ahora, para celebrar los 20 años de este, uno de los más emblemáticos de la banda, llega una nueva edición de lujo. La colección expandida incluirá el disco original con uno adicional llamado Secret Psychedelic Mixes, varios inéditos lados B, y remixes que han sido seleccionados personalmente por Tom y Ed. También vendrá con un libro de 24 páginas con fotos, recuerdos y cuatro nuevas impresiones de la portada hecha por Kate Gibb. Como novedad, se han lanzado dos mezclas inéditas de Hey Boy Hey Girl del set, una nueva mezcla de KiNK y una mezcla alternativa recientemente descubierta de Chemical Brothers Secret Psychedelic.

'Hey Boy Hey Girl' (The Secret Psychedelic Mix)

"Todavía estamos muy conectados con ese álbum y todavía tocamos muchas canciones de él en vivo", dijo Tom Rowlandsen una entrevista a NME sobre Surrender. "Hemos estado preparando el 20 aniversario y encontramos un montón de mezclas extrañas que habíamos olvidado que habíamos hecho en ese momento”, dice.

"Fue un momento emocionante, y en ese tercer álbum estábamos en este extraño momento como músico cuando eres técnicamente muy bueno en lo que haces, pero esto puede convertirse en la muerte del instinto, la emoción y la claridad", continúa hablando Tom Rowlandsen: “Éramos conscientes de eso y aun así queríamos aferrarnos a ese caos”.