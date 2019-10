Your capricious soul, el debut como solista de Michael Stipe

El primer sencillo en solitario de Michael Stipe ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. A través de la página web oficial del músico que fuera durante 30 años líder de R.E.M. se podrá disfrutar descargar como solista a partir del 5 de octubre.

Your capricious soul es el nombre de esta canción que se estrena un par de días antes de que se celebre el International Rebellion el 7 de octubre, una fecha en la que se producirán numerosas protestas reclamando un cambio de políticas para frenar el cambio climático.

Todos los beneficios obtenidos de las ventas de esta canción irán destinados a Extinction Rebellion para seguir fomentando las protestas pacíficas ante la inacción del gobierno ante la emergencia climática.

La canción tiene un precio de 77 centavos de dólar pero aquellos que lo deseen podrán incrementar su donación o también obtener la descarga gratuita de Your capricious soul.

"Me he tomado un largo descanso de la música pero quería volver. Me encanta Your capricious soul, que es mi primer trabajo en solitario. Quería añadir mi voz a este alucinante viaje de concienciación. Extinction Rebellion me dió el incentivo que necesitaba para lanzar la canción y no me lo pensé. Nuestra relación con la naturaleza ha sido una preocupación durante toda mi vida pero ahora me siento esperanzado y optimista. Creo que podemos traer el tipo de cambio necesario para mejorar nuestro maravilloso planeta, nuestra lucha y nuestro lugar en ella" ha explicado Michael Stipe

El mismo día que la canción esté disponible se estrenará un videoclip dirigido por Sam Taylor-Johnson.

Michael es un gran luchador por los derechos humanos, el medio ambiente, el control de armas y los derechos de los animales. Ha participado también en varias iniciativas para luchar contra el cambio climático, como el concierto Pathway to Paris, acompañado de Patti Smith y Cat Power. En 2006 lanzó un EP con seis canciones en directo para recaudar fondos para los afectados por el huracán Katrina en el que colaboró Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Desde la separación de R.E.M. ha dedicado su tiempo a su otra gran pasión, las artes plásticas. Ha expuesto en Nueva York una colección con sus esculturas en metal.