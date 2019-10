Sofía Vergara sube una foto con su sobrina y sus seguidores solo hablan de su parecido

Lo último que sabíamos de Sofía Vergara era que había estado de vacaciones en Madrid. Allí, además de echarse fotos con algunos de los monumentos de la ciudad, la famosa actriz coincidió con David Bisbal y Ramón García en una fiesta. Pero, todo lo bueno se acaba, y la colombiana tuvo que volver a Los Ángeles a seguir con su vida.

¿Y qué ha hecho la actriz mejor pagada de la televisión estos días? Pues nada más y nada menos que pasear por Los Ángeles con su sobrina Claudia. Ya os contamos hace tiempo que la joven de 26 años está muy unida a su tía y que va en camino de seguirle los pasos. Eso sí, parece que en lugar de la televisión lo que de verdad le interesa a Claudia es la moda.

De hecho, la joven tiene su propia línea de ropa interior para la marca de su tía, Eby. Allí, ha colaborado tanto como modelo como dando alguna idea. Vamos, que el negocio queda en familia.

Pero no es lo único que comparten las dos mujeres Vergara. Ambas se parecen físicamente mucho (ya sabéis, cosas de la genética) y cuando Sofía sube una foto con ella sus seguidores no dejan de decir el increíble parecido que tienen. De hecho, muchos aseguran que podrían hacerse pasar por hermanas.

No es casualidad que Sofía y Claudia se lleven tan bien. En una entrevista para la revista Hola, la joven asegura que Sofía es como su segunda madre, incluso le regaña.

Aunque Claudia no goce de la fama que tiene su tía, no es ninguna desconocida en Instagram. La joven suma 200.000 seguidores en su cuenta, donde enseña los numerosos looks que luce. Y es que, tal y como explica en su biografía, lo que más le interesa la moda y la comida.

Quién sabe, quizá dentro de unos años Claudia siga los pasos de su tía y se convierta en actriz. El tiempo nos lo dirá.