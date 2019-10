Dulceida sufre un ataque de ciática en Japón

Dulceida y su mujer, Alba Paul, se encuentran en Japón, pasando unos bonitos días. La pareja de influencers tienen devoción por los viajes. De hecho, ¡nos encantaría ver el pasaporte de ambas, seguro que está lleno!

Sin ir más lejos, Dulceida estuvo a finales de septiembre en París, disfrutando de la Semana de la Moda. Pues bien, no le dio tiempo a deshacer la maleta cuando puso rumbo a oriente. ¿La primera parada? Nada más y nada menos que Tokio.

Las chicas han estado paseando por las calles de la metrópoli, disfrutando de la cultura japonesa y, por supuesto, compartiendo algunas fotos para sus millones de seguidores.

Por desgracia, una vez que han llegado a Kyoto, Dulceida ha tenido un ataque de ciática. Así lo ha compartido en sus historias de Instagram este domingo. La joven ha tenido que quedarse en el hotel por el horrible dolor: “Hoy no hemos hecho nada porque me he despertado con muchísimo dolor de espalda por la ciática. Tengo las piernas muy débiles y no me veía capaz de andar y andar, por lo que he hecho a la bebé (Alba) quedarse conmigo. Odio que me pase esto cuando estoy de viaje”.

Tras descansar este domingo, por fin Dulceida se encuentra mejor y este lunes ha continuado viendo las maravillas que ofrece Kyoto. Lo primero que ha hecho, como no podía ser de otra manera, ha sido agradecer a todos sus seguidores el increíble apoyo que le han dado a través de comentarios: “Primero, muchas gracias porque me habéis enviado un montón de mensajes. Estoy mejor, sigo mal, pero no me voy a quedar en el hotel y no estoy tan mal como ayer. Hoy vamos a intentar hacer un montón de cosas pero andando poquito”.

De este modo, la pareja ha acudido a los templos budistas de Kiyomizu-dera, famoso por las piedras del amor, dos monumentos separados por unos pocos metros de distancia quue debes recorrer con tu pareja de la mano. Eso sí, uno de los miembros debe tener los ojos cerrados. Se trata de una prueba de confianza.

Además, también han aprovechado el día para vestirse como las geishas de antaño. Dulceida y Alba han querido compartir con sus seguidores el proceso en el que se han transformado.