5 cosas que (probablemente) te sorprendan de Blas Cantó

Podríamos definir a Blas Cantó como el ejemplo paradigmático de que "el que la sigue la consigue". Así ha sido durante toda su vida y así ha sido cómo ha conseguido convertirse en el representante de España para Eurovisión 2020.

RTVE tomaba el pasado sábado la decisión interna de elegir a este murciano de 27 años como la voz que representará a nuestro país en el próximo festival de la canción. "Soñaba con participar en el festival europeo desde que era un niño" ha explicado el artista. Y echando un vistazo atrás a su trayectoria, no se puede decir que no lo haya intentado.

Blas Cantó recogerá el testigo de Miki Núñez y su Venda en la 65ª edición de Festival de Eurovisión que se celebrará los días 12, 14 y 16 de mayo en el Ahoy Arena de Róterdam. Antes de que salga al escenario quizá te sorprenda conocer estas cinco curiosidades sobre él.

Veo veo, Chiqui Cantó

Con apenas 8 años, Blas Cantó participó en el programa musical de Teresa Rabal llamado Veo Veo. Fue llegar y besar el santo ya que se hizo con el primer puesto. Dos años después repetiría galardón convirtiéndose en el representante internacional de Murcia en ese concurso.

Como voz de España en Veo Veo Internacional quedó en tercera posición. ¿Nada mal, verdad? Si no te acuerdas de él quizá sea porque se presentó al concurso como Chiqui Cantó versionando Granada de Agustín Lara y Si tú no estás aquí de Rosana.

A la cuarta va la vencida

El refrán dice que a la tercera va la vencida, pero al intérprete le ha costado cuatro veces poder cumplir ese sueño del que hablábamos antes.

Blas Cantó se presentó a EuroJunior cuando tenía 13 años interpretando una canción de su propia cosecha: Sentir. El músico se quedó a las puertas de representar a España en esa ocasión siendo vencido por la que, a la postre, sería triunfadora de esa edición del Festival de Eurovisión Junior: María Isabel y su Antes muerta que sencilla.

Varios años después de este intento volvería a presentarse en solitario. Hoy quisiera, una canción compuesta por Roel García y producida por Iván Vázquez, fue su apuesta para estar entre los candidatos en 2010. Con apenas 18 años volvía a la carga.

Tendríamos que esperar tres años para volver a ver a Blas Cantó en los castings de Destino Eurovisión aunque en esta ocasión no estaría solo. En 2011 su nombre propio cedía paso al de la boyband Auryn de la que formaba parte. Precisamente la puesta de largo del grupo tuvo lugar en la final nacional para Dusseldorf 2011. No lo conseguirían y Lucía Pérez les ganaría con Que me quiten lo bailao.

Compañero de un eurovisivo

Se da la curiosa circunstancia de que cuando Auryn se formó se juntaron Blas Cantó y Dani Fernández en la formación. Como os hemos contado, Blas lo había intentado una y otra vez sin éxito. Lo curioso es que su compañero Dani sí logró ir a EuroJunior en 2006 cantando Te doy mi voz.

Amigos y compañeros de la profesión ya le han felicitado y seguro que ha agradecido palabras como las de Ruth Lorenzo, la artista que representó a España en Eurovisión 2014: "Ole mi murciano guapo, te los vas a comer con patatas".

Un genio de las imitaciones

Versiones, canciones propias... Sabíamos que Blas Cantó tenía talento de sobra para sorprendernos de muy diferentes maneras pero cuando participó en Tu cara me suena nos dejó boquiabierto.

Él se convirtió en el primer artista masculino en ganar el programa. Como demostró en LOS40, es capaz de imitar buena parte de las voces, tonos y timbres de sus compañeros de profesión.

Seis discos en el mercado

Blas Cantó publicó junto a Auryn cuatro álbumes de estudio: Endless Road 7058, Anti-Heroes, Circus Avenue y Ghost Town. A estos cuatro trabajos hay que añadirles un quinto, Complicado, con el que debutó en solitario (y que ha reeditado con versiones en acústico en ComplicaDos). Entonces, ¿cómo es que tiene seis discos en el mercado?

Su primer proyecto, su debut en la industria musical fue un disco que grabó con sus compañeros de EuroJunior en 2004 en el que se incluyeron dos canciones de su autoría.