Pensar en Miley Cyrus como una ‘fulana’, ¿es un acto de machismo?

Si una amiga tuya se acabara de divorciar, ¿qué la aconsejarías? Posiblemente, que se dedicara a disfrutar de la vida y conociera a nuevas personas. Eso es lo que debe de estar haciendo Miley Cyrus aunque no todo el mundo parece muy convencido con su actuación.

Tras romperse su matrimonio, la vimos con Caitlyn Jenner, pero lo suyo no duró más de un par de meses. Ahora, los rumores apuntan a una relación con su amigo de hace tiempo, Cody Simpson. Un ir y venir sentimental que lleva a algunos a tacharla de ‘fresca’.

Pues bien, a todos esos que piensan mal de sus líos amorosos, va dirigido un extenso comunicado que ha compartido en redes sociales y que viene a remarcar las diferencias que tenemos a la hora de tratar a hombres y mujeres en este terreno.

“Sé que el público se siente involucrado en mi relación pasada porque la han visto desde el principio... Creo que por eso la gente siempre se ha sentido tan autorizada sobre mi vida, porque me han visto crecer... pero ahora he crecido y he tomado decisiones como una adulta, conociendo la verdad/detalles/realidad. Las personas solo saben lo que ven en Internet”, comienza diciendo.

“Es muy raro que a hombres (especialmente si tienen éxito) se les haga sentir como ‘fulanas’ por sus nuevas conquistas. Ellos pasan, la mayor parte de las veces, de una preciosa mujer joven a otra sin ningún tipo de consecuencias. De hecho, cuando esto ocurre, nos referimos a ellos como cracks, rompecorazones, machotes, donjuanes, etc… mientras que a las mujeres se nos califica de frescas o fulanas”, empieza explicando sobre esa actuación machista que discrimina entre hombres y mujeres.

“Estoy tratando de sobrevivir en un mundo de hombres. Si no puedes con ellos, únete a ellos”, asegura. Y tiene las cosas bastante claras: “Me niego a recluirme y no salir de casa porque A) Eso no es divertido. B) Es extremadamente incómodo, me pone en una posición vulnerable...”.

Por sus palabras podemos deducir que está agobiada con la presión mediática: “Me gustaría compartir una actividad con alguien con quien estoy saliendo y no tener que quedarme en casa sin mucho hacer con Netflix y relajándome”.

Y aunque a alguno le pueda sorprender, reconoce que “esta cosa de las citas también es nueva para mí. Nunca he sido una mujer adulta experimentando esto... Estuve en una relación comprometida durante casi toda mi adolescencia y principios de los 20 años; con la excepción de algunos descansos”.

Pero sí pide una cosa: “No me compadezcas, no es lo que te pido. Tengo una gran vida, no la cambiaría por algo de privacidad, pero no me hagas esto incómodo. Estoy intentando salir del agujero y, como siempre, reírme de mí misma y de la percepción que el gran público tiene de mí”, aventuraba a explicar sobre cómo está sobrellevando ella todo este asunto.

Y además, ya nos advierte sobre lo que viene, “acostumbraos a mis citas. Ahora mismo es lo que me toca”.