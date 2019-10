Leiva, de Alameda de Osuna a los Grammy

Quién le iba a decir a José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, criado en la Alameda de Osuna, que de mayor iba a ser una reconocida y premiada estrella del rock, que iba a telonear a los Stones y que una canción suya ganaría un Goya…

Además, su actuación está confirmada en nuestra gala del 8 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Leiva, durante un Básico 40 en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en 2014. / Pablo Cuadra/Redferns via Getty Images

Además, Leiva está nominado en 3 categorías de los Latin Grammy Awards 2019 por su nuevo álbum Nuclear: mejor álbum pop/rock, mejor diseño y mejor canción rock por Godzilla (donde colaboran la artista mejicana Ximena Sariñana, también nominada en la categoría de Grabación del año, y Enrique Bunbury).

Superpoderes, uno de los últimos vídeos musicales de Leiva de su single incluido en Nuclear.

El tour de Nuclear, su cuarto álbum de estudio, ya ha colgado el cartel de sold out para Madrid Nuclear, que tendrá lugar el 30 de diciembre también en el WiZink Center. Nuclear es Disco de Oro y ha sido número uno en ventas durante 2 semanas seguidas, además de Disco de Platino en Canciones con No te preocupes más por mí, primer single.

Con motivo de estas nominaciones y éxitos, repasamos sus comienzos en Alameda de Osuna, barrio madrileño de larga tradición rockera donde nacieron algunos de los mejores grupos de nuestra escena. ¿Los conoces?

LOS COMIENZOS DE LEIVA Y EL ROCK DE LA ALAMEDA

MALAHIERBA: la primera banda de Leiva, donde tocaba la batería; cantaba y tocaba la guitarra Vikxie, su primo. Pitu a la guitarra y Miguel Miranda al bajo. Como el propio Leiva contó, “a los 13 monté mi primera banda: tocamos en cientos de garitos sin tener la edad. ¡Sonábamos bien para lo pequeños que éramos! Fue la mejor época de mi vida. A los 19 nos separamos”.

BUENAS NOCHES ROSE: una de las bandas más añoradas y valoradas del rock español; formada en el 92 por Jordi Skywalker (voz), Alfredo Fernández ‘Alfa’ (guitarra), Rubén Pozo (guitarra), JuanPa Otero (bajo) y Roberto Aracil (batería). En 1995 publicaron su disco homónimo repleto de temazos inolvidables. El segundo disco, La danza de araña, se publicó a través de BMG en 1997 y supuso el gran salto de los Buenas a la palestra del rock nacional: un disco impecable tras el que vendría la decisión de Jordi de abandonar el grupo. Fue entonces cuando Alfa tomó las riendas de la voz al frente del grupo y publicaron La estación seca, esta vez autofinanciado. Otro discazo sin el apoyo necesario que daría lugar al final de uno de los mejores grupos de la historia del rock español.

YOGHOURT DAZE: mítico grupo de la Alameda -y clave en la escena noventera española- que vivió y tocó en Inglaterra (participaron en el famoso festival de Glastonbury); en el 99 lanzaron su primer larga duración, Licantropía. Después ficharían por Loli Jackson (el mítico sello de Dover bajo licencia de EMI). Tras varios cambios de formación llegaría el segundo (You’re the best, 2001). La banda cesaría su actividad después de ICARUS: slave or free (2003) para regresar en 2017 a los escenarios y grabar un año después Telemaco, su cuarto disco.

LE PUNK: fue la banda principal de Alfa tras el fin de BNR con Joe Eceiza (ambos en Perros de Paja), y Leiva a la batería (después Datz de Yoghourt Daze); debutaron con La Logia de la Canalla, un primer disco autoeditado donde ya dejaban clara su propuesta de rocanrol, tango, milonga y swing. Para el segundo tuvieron el apoyo de EMI (No disparen al pianista, 2006) y el siguiente, Mátame, se publicó de la mano de Warner en 2008.

PEREZA: en 1998 Leiva formó una con Rubén Pozo (antes en Buenas Noches Rose) y el batería ‘Tuli’ con la intención de hacer versiones de Leño. Como él mismo contó en su día, “solo pretendíamos armar un repertorio para tocar en Siroco, pero acabaría cambiándonos la vida. Fueron años vibrantes y poderosos. Hicimos unos cuantos discos y giramos como peonzas. Nos separamos después de grabar nuestro mejor disco, en el momento más bestia de público e inspiración”. Y ahí están los seis discos de Pereza para la posteridad.

SIDECARS: el grupo de Juancho, hermano pequeño de Leiva, y formado en 2006. Su primer disco, Sidecars (2008), fue producido por él y también contó con la colaboración de Rubén Pozo. Cinco discos en el mercado y mucho directo a las espaldas para este grupo que, aunque solo sea por similitudes vocales evidentes, seguramente te gustará si te gusta Leiva.

VIKXIE: también nacido y criado en la Alameda, es el primo de Leiva (como se puede apreciar si comparamos las voces de ambos), con quien formó Malahierba. Tras diez años viviendo en Inglaterra, a su vuelta en 2009 publicó su primer disco, Con la suerte en los talones. Después de Adrenalina, su cuarto álbum, acaba de estrenar nuevo single, La banda oficial, antesala del que será su próximo trabajo.

RUBÉN POZO: comenzó en Buenas Noches Rose y, tras su disolución, creó Pereza con Leiva y Tuli. Al igual que su compañero, al disolverse Pereza comienza su carrera en solitario con un primer disco en 2011, Lo que más. En 2015 publicó En marcha y el tercero es de de 2017 (Habrá que vivir). Actualmente está de gira con Lichis (La Cabra Mecánica).

ALAMEDADOSOULNA: otro de los grupos imprescindibles de la Alameda, formado por diez músicos (entre ellos Tuli); llevan 10 años con una propuesta que aúna ska, reggae y soul. Pueden presumir de un directo de lo más potente y de haber llevado su música (cuatro discos editados) por toda la geografía española.