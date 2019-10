Beret, Lola Índigo, C. Tangana... Estas fueron las actuaciones más destacadas del Madrid Salvaje 2019

El boom que la música urbana supuso para el panorama nacional hace ya 3 años tenía que culminar en algo como Madrid Salvaje. Consagrándose como uno de los festivales más esperados del año y con el sold-out de abonos colgado desde hace ya varias semanas, el público de la capital abarrotó el espacio de la Feria de Madrid esperando a tener su pulsera en la muñeca. Mientras tanto, raperos como Kaze y Zetazén se empezaban a oír tímidamente desed la cola, que ya anticipaban toda una experiencia para los amantes del género.

Un éxito de dos días consecutivos que sólo puede verse a través de sus increíbles actuaciones. Y es que aunque todos brillaron en conjunto, hubo actuaciones que marcaron esta primera edición de un festival que seguro que repetirá:

Natos y Waor

Los raperos eran una de las apuestas fuertes del festival, y se notó. Aunque cambio de última hora por motivos de salud de Morodo por Fyahbwoy provocó a muchos un verdadero dilema sobre a quién ver, los que decidieron apostar por los raperos madrileños no se equivocaron.

Sobre el escenario, hicieron todo un despliegue de por qué eran cabezas de cartel ofreciendo un show en el que no faltaron invitados como Malena o Fernandocosta -también en cartel- y un cierre por todo lo alto con su mítico Eres como la cocaína. Además, no duraron en pasarse por el concierto de Recycled J para una reunión rápida sobre las tablas de Hijos de la Ruina.

Lola Índigo

Madrid Salvaje nació para "derribar lo políticamente correcto", y la apuesta de Lola Índigo como cabeza de cartel del viernes parece ser su perfecta definición. Aunque más orientada al público mainstream, Lola siempre ha tenido los tintes de calle necesarios para resonar en el panorama como uno de sus máximos exponentes.

Y así fue: Un show apostando íntegramente por su álbum debut, Akelarre, en el que mantiene sus principios apostando fuertemente por la danza. De Mujer Bruja a Ya no quiero ná, pasando por Maldición o su Lola Bunny con Don Patricio invitado como broche final a una primera jornada impecable.

Delaossa y Nicki Nicole

El rapero andaluz era otro de los platos fuertes de la noche, pero cuando la mismísima Nicki Nicole fue invitada a su concierto la expectación se multiplicó por mil. Su primer disco, Un perro andaluz, estuvo combinado en directo con la presencia de la artista argentina en uno de los shows más celebrados del festival. Todo un acierto.

Beret

El artista ha demostrado romper barreras entre el público, por lo que su presencia en el cartel era obligada. Beret estuvo en uno de los escenarios principales fue uno de los más esperados, y supo estar a la altura de las circunstancias.

Particularmente sorprendido por lo rápido que el público se había aprendido Me vas a ver para la ocasión, un mash-up de sus éxitos a capella coronó su actuación como una de las más celebradas de la edición.



Mafalda

Junto con Talco, este grupo de rock fue el encargado de ponerle cañero que el festival necesitaba. No importaba que el sol aún pegase fuerte por estar en plena tarde, ni que los grupos contiguos a su hora contrastasen tanto como lo hacen el trapero C.R.O. o Recycled J. Mafalda puso el Madrid Salvaje patas arriba y su público lo dio todo.

C. Tangana

El madrileño no podía perderse esto. C. Tangana llegó por todo lo alto -literalmente, cantó sobre un escenario de dos alturas- soltando continuos halagos a su ciudad y al género, apostando por su disco Ídolo para la mayor parte del repertorio. Abriendo con Caballo ganador, sus últimos singles como Booty o No te debí besar fue todo lo que necesitó el público para venirse arriba y perrear hasta el suelo -aunque el espacio estaba tan abarrotado que se hacía diíficil-.

Ver esta publicación en Instagram Madri te debo todo🖤 Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 6 Oct, 2019 a las 1:57 PDT

De su show destacó la vuelta de Antes de morirme -con la parte de Rosalía cantada por él mismo- y la confesión sobre la que es para él su mejor tema, con la que contó cómo hace años se propuso impulsar el género urbano en España para que fuese el primero y, cuando lo consiguió decidió quitarse con esta canción, Un Veneno. Llorando en la Limo con un inicio a capella fue todo lo que necesitó para despedirse por todo lo alto.

Don Patricio

El rapero más exitoso del verano fue el responsable del fin de fiestas. Si alguien tachaba al intérprete de Contando Lunares de one-hit wonder seguro que se vio muy equivocado que cuando, dentro de un mono al más puro estilo espacial, se bañó en aplausos sobre el escenario principal del Madrid Salvaje.

Su disco estuvo alternado con otros de los temas que ha protagonizado este verano e incluso consiguió el doblete de Lola Bunny sobre el escenario invitando él esta vez a Lola Índigo. Después de cantar con sus chicos de Locoplaya, el rapero entonó su "Vente, vacila un poquito..." con un cierre de vértigo en el que los artistas del backstage se le sumaron al fin de una fiesta que muchos no querían que acabase.