Sebastián Yatra y Tini lanzan tema juntos y no es la primera pareja que lo hace

Sebastián Yatra y Tini han colaborado en varias ocasiones. La primera vez que les escuchamos juntos fue en 2017 cuando lanzaron Ya no hay nadie que nos pare. Ahí empezaron a forjar una amistad que les llevó a Quiero volver, un año después, y Cristina en 2019, aunque este último no era una colaboración sino que ella salía en el videoclip.

Tras convertirse en la protagonista de ese vídeo se empezó a hablar de la relación que les unía y que iba más allá de la amistad. Desde entonces no han dejado de compartir lo felices que son como pareja.

Se entienden en lo personal y también en lo profesional y buena prueba es que han anunciado Oye, su primera canción juntos, que lanzarán este viernes 11 de octubre.

Ver esta publicación en Instagram Oye... @sebastianyatra Una publicación compartida de TINI (@tinistoessel) el 6 Oct, 2019 a las 12:02 PDT

De momento han compartido algunos fragmentos del videoclip y promete ser un tema de corte romántico en el que podremos volver a comprobar la química que hay entre ellos. Pero que conste que ni han sido la primera ni serán la última que colabora en una canción. Estos son 5 buenos ejemplos.

Karol G y Anuel AA

Estos dos artistas urbanos han demostrado que no es mala idea ser pareja y trabajar juntos. Ellos han publicado varios temas juntos entre los que se encuentran Culpables, Secreto o Dices que te vas.

Y no sólo eso, en alguno de estos vídeos han mostrado imágenes de su relación en los momentos más íntimos. Una relación que ha evolucionado muy deprisa hasta el punto de comprometerse a los pocos meses de empezar a salir juntos.

Tanto tema juntos les llevó a hacer una gira conjunta que fue todo un éxito y no dudan en compartir proyectos cada vez que pueden.

Greeicy y Mike Bahía

Greeicy y Mike Bahía son pareja desde hace más de cuatro años y en ese tiempo han colaborado en varias ocasiones. El gran hit que compartieron fue Amantes y la colombiana reconoció que gracias a ese tema podía ver a su chico. Sus agendas son tan dispares que, en los últimos meses, han pasado poco tiempo juntos y gracias a ese tema coincidían en alguna presentación.

Luego llegó Esta noche y, hace una semana lanzaron Locos dementes junto a Gusi. La suya es una de las relaciones más estables.

Camila Cabello y Shawn Mendes

Una de las parejas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos es la que forman Camila Cabello y Shawn Mendes. Nos hemos pasado años hablando de la buena amistad que había entre ellos pero este verano decidieron dar un paso más en su relación y se convirtieron en pareja tras lanzar Señorita y petarlo en medio mundo.

No sabemos si volveremos a verles cantar una nueva canción juntos pero, de momento, nos conformamos con ver las fotos y los vídeos que comparten y nos muestran lo bien que se lo pasan juntos.

Ana Fernández y Adriá Roma

Este verano Ana Fernández nos ha presentado su primer tema como cantante pero unos meses antes ya había probado tímidamente cantando junto al grupo de su chico, Marlon.

Lanzaron Marzo en febrero, un corte romántico que casaba muy bien con su relación de pareja que se ha ido consolidando en los últimos años. Tiene pinta de que no será la primera vez que les veremos cantando juntos porque han demostrado que se les da bien eso de trabajar en pareja.

Amaia y Alfred

Muchos creen que si Amaia y Alfred ganaron el concurso de selección de representantes españoles para Eurovisión fue por su historia de amor. Mientras estaban en la Academia surgió algo entre ellos y esa química fue la que les llevó a enamorar a media España con Tu canción.

En aquellos tiempos eran pareja y aunque la cosa no cuajó entre ellos siempre nos acordaremos de su bonita historia cada vez que escuchemos esta canción.

Avril Lavigne y Chad Kroeger

Hubo un tiempo en el que Avril Lavigne estuvo casada con Chad Kroeger, el cantante de Nickelback. La cosa no cuajó y acabaron separándose aunque mantienen muy buena amistad. Durante el tiempo que estuvieron juntos demostraron que no forman una mala pareja profesional y buena prueba es Let me go, el tema que lanzaron juntos en 2013.

Beyoncé y Jay Z

Antes de pareja fueron amigos y eso hace que Beyoncé lleve prácticamente toda su vida adulta unida a Jay Z. En 2002 publicaron su primer tema juntos, Bonnie & Clyde. Por aquel entonces llevaban su relación en la más estricta intimidad. Dos años después y tras el éxito de Crazy in love, anunciaron que se casarían.

Desde entonces han publicado varias colaboraciones y no sólo eso sino que han tenido álbum y gira conjunto.

Chenoa y David Bisbal

Hubo un tiempo en el que Chenoa y David Bisbal eran una pareja de enamorados que lograron enamorar a medio país con su historia. Mucho ha llovido desde entonces y mucho se ha hablado de ese amor que algunos quieren pensar que nunca acabó.

El caso es que durante el año y medio que duró su relación una vez que salieron de la Academia, ambos publicaron sus álbumes debut y en cada uno de ellos había una colaboración de la pareja.