Abuelos fiesteros, cazadores de Pokémon y otros vecinos insoportables

Hoy hablamos de algo que le afecta a la gran mayoría de los mortales. Hay una cosa que es inevitable, y es que tenemos que convivir, Para que nos hagamos una idea, más del 65% de los españoles vivimos en comunidades de vecinos, son menos los afortunados que tiene su terrenito y disfrutan del silencio.

Estos datos sin querer nos cuentan algo, y es que el conflicto está a la orden del día, no es nada fácil sobrevivir a las rutinas del resto. Las movidas vecinales están presentes queramos o no, si somos pacíficos y decidimos aguantar, seguro que conocemos a algún vecino que tiene movida y que ha dado mucha vidilla en alguna que otra conversación familiar.

Los hay de todos los tipos, edades y gustos. Desde el vecino abonado a las fiestas semanales, el amante de las mascotas ruidosas, el eterno padre con niños en edad de llorar a todas horas hasta el impoluto que no desperdicia ningún momento para poner una lavadora, aunque sean las cuatro de la mañana.

Por este motivo, y viendo que son pocos los que se libran, hemos querido preguntar a nuestros andayeros, y nos ha llegado de todo, algunos un poco desesperados:

Tengo tres vecinas que se ponen a gritar porque están sordas y se ponen a contar sus problemas. A mí no me importa lo que les pase pero no me dan una solución porque dicen que están en su casa y que ahí hacen lo que quieran. La única solución que veo es comprándome una casa en una isla privada donde nadie me moleste