‘La Sirenita’ en acción real podría haber encontrado ya a su cangrejo Sebastián

Aunque hace meses que La Sirenita en acción real encontró a la actriz que daría vida a Ariel (Halle Bailey), todavía no sabemos quién dará vida al príncipe Eric, Flounder o Tritón.

Pero, si hay un personaje del cásico Disney que nos morimos por saber qué actor le dará vida es, sin lugar a dudas, el del cangrejo Sebastian. El fiel siervo del Rey Tritón es uno de los personajes más queridos de la película. ¿Quién no recuerda el tema Bajo Del Mar? Pues bien, parece que ya sabemos quién se va a meter bajo el caparazón del crustáceo.

Tal y como informa Variety, el actor Daveed Diggs se encuentra en conversaciones para obtener el papel. ¡Y creemos que puede dar totalmente el pego porque tablas no le faltan!

En primer lugar, no tendría problema en cantar. Porque Daveed es el vocalista del grupo de Hip Hop Clipping. Pero no solo eso, también ha participado en musicales como Hamilton. ¿Lo mejor de todo? Que ha ganado un Grammy y un Tony por ambos trabajos. Vamos, que ya nos estamos imaginando cómo va a interpretar Bésala. Pero la cosa no se queda ahí. Daveed Diggs también ha aparecido en series como Black-ish y Vevet Buzzsaw. Sin lugar a dudas, se trataría de una gran opción para el papel.

Si la noticia se confirmara, Diggs se uniría al reparto encabezado por Halle Bailey. Aunque todavía no se han confirmado, hay otros nombres que suenan para unirse al elenco: Melissa McCathy para Úrsula, Javier Bardem como Tritón, Jacob Trembly como Flounder y Awkwafina como la gaviota Scuttle.

Eso sí, la gran pregunta sobre el cast es quién será el Príncipe Eric. Tras que Harry Styles rechazara el papel por motivos de agenda, Disney continúa buscando al marinero que le roba el corazón a Ariel.