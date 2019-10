Miley Cyrus ha sido hospitalizada y su nuevo chico le dedica una canción

La vida de Miley Cyrus es como una serie en la que todo le ocurre al mismo protagonista. Sí, de esas que cuando estamos viéndolas y pensamos “esto no es creíble, a este personaje le está pasando de todo en menos de un mes”.

En los últimos dos meses, Miley se ha divorciado de Chris Hemsworth; ha tenido un romance de verano con Kaitlynn Carter; ha roto con ella; se ha reencontrado con un viejo amor del pasado (Cody Simpson); y ahora… ha sido hospitalizada.

Miley Cyrus ha tenido que ser ingresada este martes, 8 de octubre, por la amigdalitis que sufría desde hace unos días. ¿Y cómo nos hemos enterado? Pues a través de su propia cuenta de Instagram. La cantante ha querido compartir su paso por el hospital con sus casi 100 millones de seguidores a través de sus historias. En las imágenes, la vemos descansando en la cama del centro sanitario.

“Voy a intentar curarme lo más rápido posible para acudir al Gorillapalooza con Ellen DeGeneres, Portia De Rossi y Bruno Mars este fin de semana. Enviadme buenas sensaciones. Esperando a que la estrella de rock G*DS me dé fuerza y me ayude a dejar esta mierda. Tenemos gorilas que salvar”, ha escrito Miley, haciendo referencia a la gala benéfica para ayudar a las especies en extinción que se celebra este fin de semana.

Miley Cyrus en el hospital / Instagram

Para que la estancia sea más llevadera, la artista no ha parado de recibir visitas. Además de sus familiares, ha ido una persona muy especial a verla: su amigo Cody Simpson, con quien se rumorea que está saliendo desde hace algunos días.

Pero Cody no ha ido con las manos vacías. Ha llegado al hospital con un ramo de rosas y su guitarra. De hecho, le ha cantado a Miley una canción compuesta para ella. ¡Qué romántico! De hecho, ha sido la propia Cyrus la que ha asegurado esto último en sus redes sociales.

Miley, tras recibir un centenar de críticas por comenzar a salir con Cody, el pasado fin de semana quiso escribir un comunicado en sus redes sociales donde pedía a sus seguidores que no se metieran en su vida privada: “No pienso esconderme y tener citas en casa porque no es divertido y porque me siento extremadamente incómoda, me pone en una posición vulnerable. Quiero poder hacer algo con quien estoy saliendo y no estar metida en casa sin nada más que hacer que ver Netflix en el sofá”.

Miley Cyrus y Cody Simpson / Instagram

También ha querido recalcar que “ya es una persona adulta” y tomar decisiones: “A los hombres, sobre todo a los de éxito, nunca se les acusa de ser ‘unos putones’. Pasan de una mujer a la siguiente y la mayor parte del tiempo sin consecuencias. Mientras que a ellas se les llama putas y guarras”.

Esperemos que pronto Miley se recupere y pueda salir del hospital.