Becky G desvela el track list de ‘Mala santa’ y hay 9 colaboraciones…pero sólo una con una mujer

Becky G comienza una nueva era, ya lo decía ella misma que, tras poner en rojo sus redes sociales nos anunciaba que tiene su primer disco listo y preparado para lanzarlo a la calle y consolidar con él su estatus de poderío en el urban latino femenino.

Algunos dirán que, en realidad, no se trata de su primer trabajo, y hay que darles la razón. Su primer EP lo publicó en 2013 aunque sólo para descarga digital. Se llamaba Play it again y contenía 5 temas, todos en inglés.

Pero su carrera dio un giro y se centró en sus raíces latinas que son las que la han convertido en la artista internacional que es hoy en día. De hecho, ya se ha anunciado que será la presentadora de los MTV EMAs que se entregarán en Sevilla el 3 de noviembre.

Con 22 años puede presumir de estar en lo más alto y todo apunta que seguirá ahí gracias a este primer disco que conoceremos al completo el próximo 17 de octubre. Hasta esa fecha, irá desvelando detalles poco a poco.

Primero conocimos el título, Mala santa, que ya nos hace pensar en la dualidad que supone Becky G en sí misma. Una mujer estadounidense pero con raíces latinas, que canta tanto en inglés como en español y que puede ser tanto buena, como mala.

Ahora, también conocemos el track list que ha compartido ella misma. “Tenemos artistas increíbles en el álbum que agregaron su sazón para gozar de la música! 🔥”, explicaba.

Tras este anuncio sabemos que el disco contiene 16 temas de los cuales, 9 son colaboraciones, algo a lo que ella nos tiene más que acostumbrados. Muchas de ellas ya las conocemos, como la de Paulo Londra, Bad Bunny o Myke Towers. Otras, son nuevas, como la de Anuel AA o Mau & Ricky.

Pero si hay algo que llama poderosamente la atención es que entre esas 9 colaboraciones, sólo hay una con una mujer: Sin pijama con Natti Natasha. Precisamente una de las canciones que más alegrías le ha dado. Esta ausencia de otras artistas es una prueba más que viene a confirmar que el urban latino tiene un predominio masculino que se impone al género contrario.