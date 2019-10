Becky G entra en una nueva era tras el anuncio de su primer disco, ‘Mala Santa’

Becky G se ha convertido en una de las reinas del reguetón por méritos propios. Desde que puso a todo el mundo a bailar con Mayores en el verano de 2017, la carrera de la artista no ha hecho más que crecer.

La hemos visto con colaborar con más de una decena de estrellas: desde C. Tangana con ese Booty hasta con Natti Natasha en Sin Pijama, pasando por Maluma en La Respuesta. Y como no hay género que se le resista a la buena de Becky, el pasado octubre se atrevió con el K Pop de la mano de Chicken Noodle Soup.

Pero, aunque Becky lanzase su primer single en 2013 (ese hipnótico Becky from The Block que homenajeaba a J Lo), todavía no había lanzado disco. Pues bien, lo bueno se hace esperar y por fin la artista lanza su primer disco al mercado.

Este martes, 8 de octubre, Becky G ha desvelado el título y la fecha. Se llama Mala Santa y saldrá a la luz el próximo 17 de octubre. ¡Vamos, que en menos de dos semanas! Además, la artista ha desvelado la portada del álbum. En ella, la vemos vestida como ángel y como demonio sobre un fondo rojo, haciendo referencia a los dos adjetivos que componen el nombre del disco.

“Finalmente. Esta es una nueva era. Get Ready. #MalaSanta, mi primer álbum sale el 17 de octubre”, ha escrito la intérprete de Ya es Hora en la publicación de Instagram donde daba la noticia.

Además, ha querido separar esta “nueva era” a la que se refiere en su comentario en su cuenta de Instagram. Para ello ha publicado una decena de fotos rojas que separen sus publicaciones anteriores de las nuevas que están por llegar.

Ahora solo nos queda saber qué temas compondrán el primer disco de Becky, aunque posiblemente se trate de un recopilatorio de los singles que ha ido sacando estos años. Eso sí, seguro que hay más de una sorpresa.

Becky G actuará en LOS40 Music Awards 2019 el próximo 8 de noviembre.