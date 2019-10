Camila Cabello no para: Easy es su nuevo hit

Este viernes 11 de octubre se estrenará en todo el mundo el nuevo sencillo de Camila Cabello: Easy. Se trata de la cuarta canción que la intérprete cubana da a conocer de su inminente nuevo álbum de estudio.

Tras Shameless, Liar y Cry, le llega el turno a Easy de la que hemos podido conocer parte de la letra gracias a sus redes sociales: "I always thought / i was hard to love / till you made it seem so ease / seem so easy / touch me till i find myself in a feeling".

En la imagen que acompaña esta letra volvemos a ver a una Camila Cabello envuelta en un vaporoso traje de seda que asemeja el de una novia antes de una boda.

"Os dije que iba a estar publicando toneladas de música" avisaba la solista en su publicación. Parece que Easy no será la última canción que escuchemos de un proyecto que arrancó bajo el título de Romance.

Aunque todos esperamos que Romance sea su nuevo material discográfico, Camila Cabello lo presenta como una experiencia, como algo que va más allá de la música o el mensaje, algo muy propio. Aún no tenemos claro si se tratará de una canción, un EP, un disco u otro tipo de trabajo.

Los tres sencillos de Camila

Shameless tuvo un vídeo artístico en el que Camila se multiplicaba. Después recibimos el divertido y lleno de sentido del humor vídeo de Liar que nos recordaba aquel mítico Día de la marmota. En Cry for me Camila Cabello compartía la rabia del amor despechado cuando se sacaba una pareja.

¿Qué nos encontraremos en Easy?

Está siendo un 2019 repleto de trabajo para la vocalista que hace apenas unos días estrenaba videoclip junto a Ed Sheeran y Cardi B bajo el nombre de South of the border en el que se metían en la piel de unos espías.