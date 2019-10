Rihanna habla sobre su décimo álbum de estudio y una colaboración con Lil Nas X

Sí, has leído bien. No nos referimos a su noveno álbum de estudio, que ha asegurado que está a punto de finiquitarlo. Hablamos de su próximo gran proyecto: un décimo disco que ni siquiera ha llegado a la imaginación de los NAVY.

Han transcurrido tres años desde que escuchamos Anti, el último álbum publicado bajo el sello de Rihanna. Pero sus seguidores pueden comenzar a sacar el confeti, pues la intérprete de Work va a deleitarles con una bonita sorpresa (y que tiene que ver con la música).

Tal y como ha confesado en una entrevista con Vogue, nuestra protagonista está a punto publicar nueva música y acabar con el terror de sus seguidores. En cuanto a R9, del que aún se desconoce fecha de lanzamiento, asegura que será un álbum "inspirado en reggae" y "con ecos de reggae". "No será lo típico de lo que conoces como reggae. Pero vas a sentir los elementos en todas las canciones", asegura. Vamos, que la de Barbados se ha asegurado de rendir homenaje a sus raíces. "El reggae está en mi sangre. No importa lo lejos o por cuánto tiempo estoy lejos de esa cultura o mi entorno con el que crecí. Nunca se va", añade.

Que Rihanna esté dando los últimos toques a su noveno álbum de estudio es todo un hecho. Además, tal y como asegura esta revista, una tal Robyn R. Fenty registró la canción Private Loving en la organización de BMI. Así que prepárate porque vienen curvas.

Y no solo nos referimos por el lanzamiento de su próximo disco, sino porque asegura que "ya está en época de descubrimiento" con su décimo álbum de estudio. "En este momento, nos hemos metido en el estudio para hacer dos obras de arte diferentes. Una iba a estar inspirada en las canciones con las que crecí. Y otra iba a ser la evolución de lo que haré después con la música", asegura la artista.

Lo que también ha aclarado es que trae algo muy interesante entre manos con Lil Nas X, que ya lo hemos visto triunfar a nivel mundial con el remix de su tema Old Town Road. Rihanna se ha encargado de sembrar el nerviosismo y la intriga entre sus seguidores tras aclarar que esta colaboración no tendrá nada que ver con la música, por lo que quizás esté relacionado con su línea de ropa recién publicada. O incluso con alguna fragancia, pues la artista ha asegurado que el rapero "literalmente huele como el cielo". ¿Nueva pista de su colaboración?

En esta misma entrevista también ha hablado de la Super Bowl, el gran evento del año para los estadounidenses en el que los dos mejores equipos de fútbol americano se enfrentan para alzarse con la copa. Una fecha que lleva estando protagonizada, también, por artistas que sacan a relucir su talento en el descanso con sensacionales actuaciones. Este año, serán Shakira y Jennifer López las que continúen con la tradición, unos planes que no comparte Rihanna, quien parece que rechazó la oferta. "¿Quién gana con esto? No mi gente. No podría ser una vendida", asegura.

Primero anuncia la publicación de una autobiografía, y ahora lanza nuevos detalles sobre su noveno y décimo álbum de estudio. ¿Están los NAVY viviendo la mejor época de sus vidas? Tal y como añadiría Magüi de Paquita Salas: evidentemente.