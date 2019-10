El universo musical de Batman, en esta playlist de cine

Aunque no es 21 de septiembre (Batman´s Day), ni 19 de Febrero (cumpleaños de Bruce Wayne), ni tampoco se ha estrenado la nueva entrega del hombre murciélago, esta vez interpretado por el crepusculiano Robert Pattinson (tendremos que esperar para ello hasta 2021), llevamos un par de semanas en las que las palabras más buscadas en el planeta, incluído Gotham City, son Joker/ El Guasón/ Joaquin Phoenix. Es por ello un buen momento para recordar las canciones que han servido como banda sonora al combate contra el mal por parte de este aristócrata creado por Bill Finger y Bob Kane.

Su primera aparición fue en El Caso del Sindicato Químico de la revista Detective Comics, en 1939. El Joker, villano por excelencia en toda historia, que llegó primero a las pantallas fue Cesar Romero, en 1966, en la serie (arrebatándole el papel al mismísimo Frank Sinatra, que se moría por interpretarlo). Mark Hamill (actor al que hemos podido ver como Luke Skywalker en Star Wars entre otros trabajos) puso la voz en la serie animada y es considerado también legendario en la saga.

El creador de la revista Playboy, Hugh Hefner, era tan fanático de Batman que en 1965 organizó por su cumpleaños una fiesta temática. Un ejecutivo de ABC, al ver el éxito que tenían dos actores disfrazados de Batman y Robin, produjo la serie de Batman en 1966, que se convirtió en un éxito.

La tipografía usada en el programa de Robert de Niro en la película que lo está petando en cines de todo el mundo es la misma que se usó en la serie animada. De esa época sesentera rescatamos el tema principal con Link Wray.

Algunos candidatos para interpretar a Batman, que el mes pasado cumplió ochenta años, fueron Charlie Sheen, Bill Murray, David Duchovny, Johnny Depp o Clint Eastwood.

En 1989, bajo la dirección de Tim Burton, y con el púrpura como color fetiche, Jack Nicholson hizo de Joker en la primera de las cuatro películas noventeras sobre el súperhéroe. Para el Batman de Michael Keaton y Kim Bassinger, se compuso en exclusiva el Batdance de Prince. El geniecillo de Minneapolis aportó uno de los temas clásicos del cine actual. Fue la película más taquillera ese año en Estados Unidos, y la banda sonora más vendida.

Danny Elfman, habitual colaborador de Tim Burton, también estuvo presente.

En Batman Returns, con Danny DeVito como el Pingüino y los maullidos de Michelle Pfeiffer como Catwoman (años más tarde se rodaría la película centrada en la vil felina que sería interpretada por Halle Berry), contaba con la canción de Siouxsie como uno de los grandes momentos de la peli. Ella fue asidua al Batcave, en el soho londinense, como lo eran Nick Cave o Bahuaus.

Batman Forever supuso un desfile de rostros conocidos. Val Kilmer daba el relevo a Michael Keaton, y se acompañaba de Nicole Kidman, Jim Carrey, Chris O´Donnell, Alicia Silverstone, Tommy Lee Jones o Drew Barrymore. En su banda sonora destacaron dos temazos, Kiss from a rose, de Seal, y Hold me, Thrill me, Kiss me, Kill me, de U2 (no confundir con el título súper similar de Gloria Estefan).

En Batman y Robin, el villano era Arnold Schwarzenegger, Batman era esta vez George Clooney, y Uma Thurman era Poison Ivy. Encontrábamos temas de Moloko, Smashing Pumpkins y la gran sorpresa de la inclusión de la banda española Los Piratas con Mi Matadero Clandestino.

El ciclo de Christopher Nolan, con Christian Bale como Batman, comienza con Batman Begins en 2005. En la aclamada El Caballero Oscuro, el icónico Heath Ledger construyó un grandioso Joker. Nolan contó con Hans Zimmer en la composición de la banda sonora, que es acompañado por James Newton Howard por expreso deseo del compositor.

En producciones paralelas, dos actores no cumplieron con las expectativas. Ben Affleck como Batman en La Liga de la Justicia, y Jared Leto como Joker en Escuadrón Suicida. De sendos intentos fallidos, nos quedamos con los temas de White Stripes y Lesley Gore como placebo.

También hubo lugar para películas de Lego e incluso series animadas sobre Batman, como ésta, Batman Beyond: Return of the Joker.

BONUS TRACKS

La primera vez que se pudo ver a Batman en un largometraje fue en 1964 en una cinta dirigida y producida por el artista Andy Warhol titulada Batman Dracula, sin el consentimiento de DC Comics.

The Jam, Messer Chups y The Who contribuyeron también con estas maravillas que bien podrían oírse a todo volumen en el Batmovil.