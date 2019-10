Gaizka Mendieta y otros deportistas metidos a djs

A los más jóvenes del lugar quizá el nombre de Gaizka Mendieta no les diga mucho pero para los que empezamos a peinar canas es uno de los futbolistas con más clase sobre el terreno de juego. Después de su retirada tras pasar por Valencia, Lazio, Barcelona y Middlesbrough, entre otros equipos, se quedó en Londres donde comenzó su faceta como DJ.

Durante sus tiempos como futbolista, el jugador siempre reconoció que le apasionaba la música y que se encargaba de elaborar playlists para escuchar en el vestuario o en los viajes.

Gracias a eso descubrió un hobby que después se transformó en su trabajo formando Gasteiz Gang, un colectivo de djs con predillección por el indie y lo alternativo con el que llegó a actuar en el FIB.

Ya en solitario ha seguido su amor por los platos pinchando en discotecas de Londres como Kensington Roof Gardens y la próxima semana lo hará en el Shacklewell Arms londinense dentro del evento Scared to Dance.

"Los jugadores del Middlesbrough me pedían playlists y también he estado pinchando en las fanzone de algunas finales de la Champions durante dos o tres años. En la que jugaron Real Madrid y Atlético en Lisboa la gente no paraba de gritarme 'Mendieta' y mezclar esos dos mundos es lo que más estoy disfrutando" ha explicado el centrocampista.

Pero Mendieta no ha sido el primero ni será el último en pasar de una vida de éxito como deportista a las cabinas. Estos son otros deportistas que se metieron a djs.

Fonsi Nieto

El apellido Nieto llevaba aparejado la pasión por el motociclismo pero en 2011 decidió cambiar su pasión por su hobby. Se retiró de los circuitos y añadió a su nombre un DJ final con el que ha pinchado en Kapital, Fabrik, Privilege...

Su referencia en la música electrónica siempre ha sido David Guetta y mantiene un estilo que apuesta por la música más comercial dentro del sector. "Pasaba muchas horas en el garaje inventando mezclas, pinchando vinilos... Era lo que más me gustaba después de las carreras"

Jaime Alguersuari

Otro que dejó los circuitos por la mesa de mezclas fue Jaime Alguersuari, aunque en su caso pasó de cuatro ruedas a dos platos. El ya expiloto de Fórmula 1 aparcó su Toro Rosso después de una buena temporada y de que su nombre sonara para otras escuderías.

Pero ya se sabe como es el circo del deporte rey del motor y tras algunos años ligados a la conducción en otras disciplinas abandonó el volante para dedicarse a la música electrónica como DJ Squire.

Por Space y Amnesia ya saben cómo se las gasta. "A veces pincho más house, otras más techno, o más deep, todo depende de la situación, del momento, del estado de ánimo", ha comentó el piloto-DJ

Shaquille O'Neal

Lo de dejar los deportes por la música no es exclusivo de deportistas españoles. Fuera de nuestras fronteras también sucede y si no que se lo pregunten a Shaquille O'Neal.

Hace no mucho, pudimos ver a este gigante del baloncesto disfrutando como uno más de Tomorrowland 2019 pero antes había hecho sus pinitos como DJ.

Un evento en el que estuvo sobre el escenario tanto este año como en el de su debut, el 2015, bajo el nombre de Dj Diesel.

Usain Bolt

Con reflejos, altos y corpulentos... Sólo nos quedaban los veloces. En el mundo del atletismo también han dado el paso con total naturalidad de las pistas a las sesiones de djs.

El jamaicano siempre ha confesado que una de sus pasiones siempre ha sido asistir y participar en raves tanto como público como dj. Varios clubes de todo el mundo le han invitado para convertirse en la sorpresa de la noche aunque de momento no ha dado el sí definitivo al mundo de la noche.