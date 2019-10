Black Eyed Peas x J Balvin - Ritmo [2019]

“No son ni Reebok ni son Nike, (No). Sin estilista luzco fly, (Yes). La Rosalía me dice que luzco guay, (La Rosalía). No te lo niego porque yo sé lo que hay, Lo que se ve no se pregunta. Soy próspero y tengo claro que es mi culpa, (es mi culpa, culpa) Como Canelo en el rin nada me asusta, Vivo en mi base y la paz no me la tumban, Hakuna Matata como Timón y Pumba, Voy pá’ leyenda así que dale zumba, Los dejo ciegos con la vibra que me alumbra, Haters pa’ la tumba, Nosotros pa’ la rumba”. Este es el fragmento de letra que ha destacado J Balvin en sus redes de la canción que comparte con Black Eyed Peas.

Está claro que Rosalía se ha convertido en un icono pop, presente en las letras de sus colegas y el colombiano la tiene muy presente. Pero hasta ahí su presencia en esta canción que tiene más que ver con Will Smith.

Ritmo es uno de los temas que forman parte de la banda sonora de la tercera entrega de Bad Boys que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence. Se estrenará en cines el 10 de enero de 2020 pero ya podemos empezar a escuchar este primer tema.

Y, además, si eres de los que lo daban todo en la discoteca a principios de los 90, tendrás una buena dosis de nostalgia escuchando esta colaboración porque han rescatado The rhythm of the night de Corona. Un éxito de las pistas de baile que logró ser nº1 en 35 países entre 1993 y 1994.

“Quería reimaginar The Rhythm of the Night, de Corona, y darle un ambiente minimalista, futurista y de reggaeton con fusión afro”, ha asegurado Will I Am, “la canción final y el vídeo se sienten como el clásico futurismo de siguiente nivel que define a Black Eyed Peas”.

Parece que el grupo le ha cogido gusto a los ritmos latinos y los artistas del género, encantados. “He sido fan de Black Eyed Peas desde que tengo memoria”, asegura Balvin, “son leyenda y es un honor unirme a ellos y formar parte del sonido de Bad Boys for Life”.