Actrices españolas que también cantan (Volumen II)

Tenemos de todo. Colaboraciones en discos, películas, participaciones en musicales, y algunas apuestas de nuestras actrices más queridas que se han propuesto el reto de llevar a cabo su carrera musical. Esta es la segunda parte del artículo "Actrices españolas que también cantan (volumen I)".

LUCÍA JIMÉNEZ. Su hermana se dedica profesionalmente a la música (la vimos acompañada de ella en el programa No Disparen Al Pianista con Despertarme Contigo, uno de los mejores temas de Rebeca). A Lucía, aparte de en Tu Cara Me Suena y en algún número musical de los Goya, hemos podido verla en Los Dos Lados de la Cama interpretando temas de Mecano o de Jeanette, cantando un bolero junto a Arturo Valls en el recopilatorio 18 Boleros Chulos, a cuestas con su guitarra haciendo bolos por librerías y salas pequeñas en la peli Casi 40 de David Trueba y siendo la cantante original de Los Silvanos en Al Salir de Clase.

CRISTINA CASTAÑO. La querida Judith Becker en La Que Se Avecina también fue Lydia Celada, y su personaje en Al Salir de Clase, solista de la banda Radar, llegó a ser la representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2001 junto a Elvira Prado, Elisa en la serie, con el tema Acabarás. Ha trabajado en varios musicales, como Fama o Cabaret, que le supuso el galardón a mejor actriz revelación por parte de los Premios de Teatro Musical. En la película Nacida para ganar también se marca numerazo con las Supremas de Móstoles.

MACARENA GÓMEZ, RUTH DÍAZ Y VERÓNICA SÁNCHEZ. Fueron Las Siux en la peli El Calentito, que contenía temazos como Cibeles, Dominatrix, Give me o este sensacional Bailamos Fatal.

CRISTINA MEDINA. Una actriz todoterreno donde las haya, que lo mismo te saca una carcajada como Nines en LQSA, hace de maestra de ceremonias en The Hole, canta, interpreta y baila en la adaptación de Ay Carmela que tantas alegrías y reconocimientos le está brindando, como se embarca en un proyecto musical propio. Adrenalina pura en concierto.

PACO Y VEVA. La serie musical y verbenera de La 1 nos permitió ver numerazos y coreografías de actrices como Elena Ballesteros, Raquel Meroño, Esti Gabilondo y Verónica Echegui.

ANGY FERNÁNDEZ. La conocimos en Factor X, pero la Paula de Física O Química ha ido encadenando trabajos, en los que la música ha tenido mucho que ver. En la película Sin Rodeos interpreta el tema I love to love, y tiene dos discos publicados, así que aprovechamos este artículo para reivindicar ese tema top que es Quiero que me dejes salir.

LOLES LEÓN. Nadie canta el Resistiré como ella en la última secuencia de Átame, pero sin duda su hit es éste, con el que arrasó en el Orgullo. ¿Aún estamos a tiempo de cambiar al candidato para Eurovisión?

ANNA CASTILLO. En La Llamada interpreta temas de Presuntos Implicados o Whitney Houston, en Estoy Vivo Humo, pero hoy hemos querido recuperar su versión del Estoy Aquí de Shakira para la película Promoción Fantasma.

ANA FERNÁNDEZ . El pasado verano, una de Las Chicas del Cable debutó con su single No quiero estar contigo. La imparable Ana Fernández se ha lanzado a esta aventura musical en otra faceta que no se le da nada mal. En Los Protegidos también la pudimos ver entonando el Cómo Explicar.

MARÍA LEÓN. Junto a varios actores como Miguel Ángel Silvestre o su hermano Paco León, colabora en el disco de Guillermo Rayo, Adicciones. En la película Los Miércoles No Existen, se marca la Bámbola de Patty Pravo.

VICTORIA ABRIL. Con tres discos publicados, Enciende mi pasión (1979), Putcheros do Brasil (2005) y Olala! (2007), pudimos verla también en Sin Noticias de Dios interpretando el I want to be evil o en Cambio de Sexo con Mi Cosita.

BELINDA WASHINGTON. Es imperdonable que Secretaria, de Belén Cuesta, no se encuentre en YouTube, pero afortunadamente el 5 Deditos que nos regaló Paquita Salas, sí. Belinda ambién formó The Washington Band, donde versiona grandes éxitos del jazz.

LLUVIA ROJO. La que fuera Pili en Cuéntame, es la solista de la potente banda, No Band For Lluvia, con la que paseó por festivales y salas y tuvo la iniciativa de invitar a 125 parados a su concierto en Siroco. En este videoclip pudo contar con García-Alix, y la canción sonó en algún que otro anuncio

NATALIA MILLÁN. Era la responsable de la intro de El Súper, Historias de Todos Los Días. Formó parte de la serie musical Dreamland (¿la recordáis... algun@?), ha hecho infinidad de teatro musical, y como Adela Ramos en Un Paso Adelante nos regaló numerazos como éste:

PAZ VEGA. En El Otro Lado de la Cama, se soltó tanto cantando por Kiko Veneno, que también se arrancó en Don Mendo Rock La Venganza y junto a Morgan Freeman en Dame 10 Razones. Le costó más hacerlo con el himno del Azcona, como demuestra el siguiente vídeo: