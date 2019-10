Ariana Grande tiene cuatro nuevas canciones para Los Ángeles de Charlie

Hace algunas semanas Ariana Grande, Lana del Rey y Miley Cyrus presentaron una de las colaboraciones con mayor poder femenino de lo que llevamos de año (y probablemente de siglo). Don't call me angel es la canción que juntó a estas tres estrellas para ser la canción central de la banda sonora de la película pero parece que habrá mucho más.

Porque el papel de la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) no se va a limitar sólo a una canción. La vocalista tiene listas hasta cinco canciones para Los Ángeles de Charlie.

Y es que Ariana Grande ha grabado junto a Normani Kordei (ex Little Mix) y junto a Nicki Minaj en lo que tiene pinta de ser un hit que mezclará el pop, el r&b y el hip-hop: Bad to you.

Gracias al perfil oficial de Ariana Grande en las redes sociales hemos podido conocer todos los detalles de su participación en una de las bandas sonoras que más van a dar que hablar en este 2019.

Ariana Grande es también responsable de Nobody junto a Chaka Khan, How I look on you y Got her own junto a su amiga y compañera Victoria Monet, de quién ya os hemos hablado en algunas canciones inéditas de Ariana Grande que no podrás escuchar en sus discos.

Esta última canción ya sonó durante uno de los conciertos de Ariana Grande dentro de su Sweetener World Tour.

En la BSO de Los Ángeles de Charlie también participan otros nombres destacados como Donna Summer con un remix de Bad girls, o Anitta con la canción Pantera.

"La BSO de Los Ángeles de Charlie ya se puede reservar. Es un honor participar junto a tantas fenomenales mujeres en este increíble proyecto. Estamos todas muy emocionadas de que escucheis esta bso que está repleta de acción y que ha sido un sueño para nosotras. Estas canciones son perfectas para la película. Ha sido una experiencia única y emocionante para mí y estoy muy excitada de poder ver y escuchar en cualquier momento las voces de todos mis amigxs. Casi es la hora. Gracias por contar conmigo en este viaje" escribía Ariana Grande.

Este es el listado de canciones de la banda sonora:

1. How it's done

2. Bad to you

3. Don't call me angel

4. Eyes off You

5. Bad girls

6. Nobody

7. Pantera

8. How I look on you

9. Blackout

10. Got her own

11. Charlie's Angel Theme