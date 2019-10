Laura Escanes sobre el posparto: “He llorado como nunca”

Durante más de medio año hemos seguido paso a paso el embarazo de Laura Escanes y el nacimiento de la pequeña Roma se ha convertido casi en un acontecimiento familiar por lo cercano que lo hemos sentido después de tanto esperar.

Ahora que la hija de la influencer ya está en el mundo, nos quedan muchos pasos que seguir de ella y su madre se va a encargar de compartirlos, no nos cabe duda.

Está feliz, eso no podemos dudarlo, pero también es consciente de que en la maternidad no todo es de color de rosa. Lo ha confesado en una de sus reflexiones días después de dar a luz.

“El posparto y sus sombras. He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar”, ha confesado como buena madre primeriza que es.

Le queda mucho por descubrir, pero pese a esas sombras de las que habla, no puede evitar sacar lo positivo: “Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo 💖 ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?”, añadía.

“Te acuerdas cuando en la boda de María te hablé del posparto? Ánimo corazón”, le recordaba la influencer Madame de Rosa. “Pues cada día se les quiere un poco más. No quiero pensar cuando tenga 20 años lo que sentiré por él”, comentaba Sara Sálamo que también está experimentando la primera etapa de la maternidad.

“En cada pregunta, tienes tu respuesta”, le aconsejaba una experimentada en este campo, Verdeliss.

Si esta reflexión la hacía sobre un atardecer, la siguiente fotografía que publicaba era la suya con su pequeña “de domingo”.

Está claro que poco a poco se va adaptando a esta nueva vida.