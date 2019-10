Queen consigue eliminar un vídeo en el que Trump utiliza 'We will rock you' sin permiso

Por lo general, a los artistas y grupos musicales no les gusta que sus temas sean utilizados para fines políticos sin autorización previa, llegando incluso a recurrir a la justicia para evitar ese uso partidista de la música. Eso es lo que ha ocurrido con el icónico We Will Rock You de Queen, que el grupo ha conseguido eliminar de un vídeo utilizado por Donald Trump.

La banda no está conforme con que el presidente de Estados Unidos haya usado su tema para su nuevo vídeo de campaña, tanto que está tratando de eliminar su rastro, alegando que nunca aceptaron que se usara la canción. La versión completa de We Will Rock You aparece en el vídeo de campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, que es básicamente un montaje de todas sus manifestaciones anteriores.

El vídeo fue lanzado en las redes sociales el 9 de octubre, y prácticamente en ese momento, un representante de la banda aseguró que el uso de la canción no estaba autorizado. Tan solo dos días después, el vídeo ya no estaba disponibles después de la eliminación por parte del propietario de los derechos de la música de Queen. Pero en ese momento, ya se había visto más de 1,7 millones de veces.

Esta no es la primera vez que Brian May, el guitarrista del grupo, se ha sentido molestado después de que se usara su música. En 2016, Trump había usado We Are The Champions en la Convención Nacional Republicana de ese año. Queen ya dijo en ese momento que el uso de la canción no estaba autorizada y también afirmó que, en caso de que Trump hubiera pedido permiso, habrían dicho que no.

La campaña de Trump se ha estado metiendo en problemas últimamente por usar música sin pedir permiso a los artistas. Un vídeo con Photograph de Nickelback se eliminó a principios de este mes por cuestiones de derechos de autor. Y la semana pasada, los herederos de Prince criticaron a Trump por utilizar Purple Rain en un mitin en Minneapolis. “Nunca daremos permiso al presidente Trump para usar las canciones de Prince”, pudimos leer en un comunicado en Twitter.