Dua Lipa borra todas sus publicaciones de Instagram para dar paso a una nueva era

Cada vez estamos más cerca de poder escuchar lo nuevo de Dua Lipa. A principios de octubre, la cantante anunció que su segundo álbum está a punto de ver la luz. “Nueva era. Gracias por vuestra paciencia. Nos vemos pronto. #DL2”, escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

Junto a este texto, veíamos a Dua Lipa frente al espejo, echándose una foto con un nuevo look: el pelo completamente rubio. Y es que, al parecer, su característica melena negra ya no formará parte de ella en esta nueva aventura. Ya sabéis lo que dicen: “nueva vida, nuevo pelo”. Pues bien, la intérprete de One Kiss se lo ha tomado al pie de la letra.

Pero eso no es lo único que ha hecho. Para dejar claro a sus fans de que empieza la etapa #DL2, ha hecho borrón en Instagram. La artista ha borrado o archivado todas sus publicaciones, dejando su tablón totalmente en blanco. Vamos, que no podemos ver ni una sola foto.

No es la primera artista que hace esto: Miley Cyrus, Justin Bieber, Taylor Swift, son solo algunos de los cantantes que han borrado todas sus publicaciones para dar comienzo a una nueva era.

Dua Lipa ha borrado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram / Instagram

Teniendo en cuenta que Dua Lipa es una de las artistas más activas en su cuenta de Instagram, estamos seguros de que no tardará mucho en dar una nueva pista sobre su nuevo disco en alguna nueva publicación. Quizá, este mismo mes escuchemos el primer single de este. Todo es posible.

La británica, que ha sido la protagonista de la revista Vogue España del mes de octubre, ha confesado que en este segundo álbum está teniendo mucho más control sobre la producción: “Todo el mundo habla sobre lo difícil que es el segundo álbum, pero en términos de composición ha sido mucho más fácil. Siento como si me conociese mejor a mí misma”.

Además, este 2019, Dua Lipa se ha convertido en la nueva imagen de Yves Saint Laurent. De hecho, a principios de mes estuvo en Madrid presentando el perfume Libre.

Sin lugar a dudas, Dua Lipa, en dos años se ha convertido en una de las divas pop más solicitadas de la industria. ¡Y por méritos propios!