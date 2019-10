Lewis Capaldi y ‘Someone you loved’: Curiosidades de la balada que conquista el mundo

Esta semana Someone you loved de Lewis Capaldi ha regresado al nº1 de LOS40, posición que ya había ocupado en otra semana anterior. Y es que esta canción atemporal, que se mantiene al margen de tendencias, y que no abandera ninguna estrella rutilante, parece dispuesta a perpetuarse en el tiempo. Lo suyo no ha sido el éxito inesperado, de hecho, ha llegado poco a poco porque es ahora cuando está cosechando los frutos, casi un año después de su lanzamiento.

Tiene tres nominaciones en los MTV EMA y veremos cuántos consigue porque tiene cualidades para estar entre los grandes. Hemos querido investigar un poco y conocer todo lo que se esconde tras esta canción que ha cambiado la vida de este cantante escocés de 23 años.

#COMPOSICIÓN

Fue la última canción que compuso para su álbum debut. En una entrevista con MTV reconoció que la melodía de la canción se le ocurrió en 10 minutos. La guardó y no fue hasta meses después cuando la sacó en el estudio de grabación. En realidad, tardó 6 meses en componerla.

Es una canción firmada por él junto a Samuel Romans, Thomas Barnes, Peter Kelleher y Benjamin Kohn y producida por estos tres últimos como TMS.

#INSPIRACIÓN

Mucho se ha hablado de la fuente de inspiración de esta canción. En realidad tiene una doble lectura porque Capaldi quería que tuviera una interpretación abierta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lewis Calamari (@lewiscapaldi) el 7 Sep, 2019 a las 11:22 PDT

Por un lado, llevaba dos años escribiendo sobre la ruptura con su novia cuando tenía 19 años. Llegó un momento en el que pensó que tenía que cambiar de tema. Fue entonces cuando uno de los productores le propuso ampliar el tema a la pérdida en general, no sólo de un amor.

“La canción trata sobre personas que fallecieron en mi familia durante mi vida adulta, personas como mi abuela” explicó en una entrevista con New York Post, “solo los conocemos bien cuando llegamos a la adolescencia y en los principios de los 20 años. Es cuando llegamos a conocerlos a un nivel más personal. Y es una pena que fallezcan en ese omento. Es ley natural, supongo”.

#VIDEOCLIPS

Ha lanzado dos videoclips del tema. Uno primero, dirigido por Phil Beastall, en colaboración con una ONG que promueve la donación de órganos. El vídeo lo protagonizaba Peter Capaldi, el de Doctor Who, que es su primo segundo.

Unos meses después llegó una segunda versión de videoclip dirigido por Ozzie Pullin en la que él toma el protagonismo y se centra más en la versión amorosa del tema. Le vemos deambulando por las calles de Londres y cuando intenta ir hacia su ex, la gente le convence de que no lo haga.

#EN LAS LISTAS

La canción puede presumir de haber pasado 7 semanas consecutivas en el nº1 de la lista de singles más vendidas en el Reino Unido. De hecho, es el single más vendido en el país en 2019.

Se convirtió en la tercera canción de un artista escocés con el reinado más largo en la lista, sólo detrás de Love is all around de Wet Wet Wet y One kiss de Calvin Harris que ocuparon 15 y 8 semanas respectivamente.

En cuanto al álbum, Divinely uninspired to a hellish extent, se convirtió en el debut más vendido de un artista británico en 8 años. En Estados Unidos no llegó a lo más alto pero sí entre en el top 3.

#VERSIONES

Como toda canción que obtiene un gran éxito, en seguida empieza a tener versiones de todo tipo, incluidas las de otros conocidos cantantes.

El pasado mayo eran los Jonas Brothers los que hacían esta canción que elegían para cantar en BBC Radio 1 Live Lounge. No fueron los únicos.

En el mismo escenario era Camila Cabello la que también elegía esta canción para hacer su propia versión. “Las ventas de esta canción son como un cohete al cielo. Eres increíble. Necesito decirle a mi madre de inmediato que #CamilaMeVaAHacerMillonario”, escribía en sus redes sociales.

#REMIX

Martin Garrix es otro de los nombres asociados a este tema y es que el DJ decidió hacer un remix, el primero desde 2015. La primera pista de este trabajo llegó en septiembre cuando ambos empezaron a seguirse en redes. Después de presentarla en alguna de sus sesiones, la lanzó la semana pasada.

#DUETO

No sólo hemos podido escuchar versiones y remixes de otros artistas, Lewis Capaldi también ha colaborado en reinventar la canción y una de las veces ocurrió cuando subió al escenario de iHeartRadio 2019, con Alicia Keys, para cantarla entre los dos.

#COMPARADO CON ADELE

Voz y piano. Una balada que ha encogido el corazón de muchos. Eso ha hecho que haya quien la compare con Someone like you de Adele. “Me siento muy halagado de que la gente piense que mi canción es similar a la canción de Adele. Sería bueno si tuviera el dinero de Adele, pero no lo tengo. Quizás en el futuro”, aseguraba en New York Post.