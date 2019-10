Dove Cameron recuerda con un emotivo vídeo a Cameron Boyce

Aunque parezca mentira, ya han pasado cuatro meses desde que Cameron Boyce falleciese a los 20 años de edad debido a una convulsión mientras dormía, dejando a toda la industria del cine con el corazón partido. Su familia y sus amigos continúan homenajeando a la joven estrella en sus redes sociales.

Su amiga Dove Cameron, quien trabajaba con él en la saga de Los Descendientes, lo recuerda constantemente. La joven estaba muy unida a Boyce y compartió, días después de enterarse de la noticia, todo lo que él había hecho por ella en un emotivo vídeo donde no paraba de llorar. La joven se refería a él como un ser lleno de luz.

Ahora, Cameron ha querido compartir un precioso recuerdo junto a su amigo. Se trata de un vídeo en blanco y negro donde la actriz le da la mano a su amigo. Lo hace de manera natural y con cariño. Un precioso gesto que ha cautivado a los miles de seguidores de la Dove, llenando su tablón de Instagram de preciosos mensajes.

En una entrevista para Yahoo, Cameron también habló de lo complicado que fue para ella ver la tercera parte de Los Descendientes. Lo hizo semanas después de que se estrenase en Estados Unidos con la compañía de su mejor amiga:

“Vi Los Descendientes 3 por primera vez con mi mejor amiga, que no aparece en la película, y fue una ruina. Teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido, que no tuvo premier, mi mejor amiga me dijo ‘¿Sabes qué vamos a hacer? Vas a coger todo tu merchandising de Los Descendientes, vamos a sacar tu corona y vamos a llorar comiendo brownies. Hicimos un maratón y quedé destrozada. Escribí mucho y lloré”.

Tras este ritual, Dove volvió a ver la cinta. Esta vez lo hizo junto a Booboo Stewart, otra de las estrellas de Los Descendientes y amigo de Cameron:

“Nos miramos el uno al otro y pensamos ‘¡Oh, no ha sido tan complicado como pensamos!’. Parecía que Cameron siguiese aquí cuando la estábamos viendo. No fue tan doloroso como pensamos”.