Do what u want (with my body), la canción que Lady Gaga quiere ‘borrar’ de su discografía

A comienzos de año, Lady Gaga dejó claro sus intenciones sobre Do what u want (with my body), la polémica canción que en su día la solista interpretó junto a R. Kelly. Y parece que la neoyorquina terminará el año de la misma manera que como lo comenzó. Con motivo del 6º aniversario del lanzamiento del disco Artpop, el álbum que contenía dicho single, podría haber una reedición del mismo sin la canción.

La lucha feminista y movimientos como #MeToo han puesto de manifiesto y han sacado a la luz los abusos sexuales y de poder presuntamente ejercidos por hombres de la industria musical y cinematográfica. Uno de esos hombres ha sido R. Kelly quién está en prisión esperando juicio tras ser detenido por presunta explotación sexual de menores (y otros 12 delitos sexuales) y que colaboró con Lady Gaga en la creación de esta canción.

En su momento la artista ya ordenó su retirada de todas las plataformas de streaming. Hace todavía más tiempo eliminó de sus conciertos esta canción, dejando así actuaciones como la de los AMAs en 2013 para el imaginario colectivo de sus fans. Show en el que, por cierto, emuló la relación de poder entre el presidente de EEUU y su secretaria.

De hecho la propia concepción de la canción como propuesta audiovisual para el lanzamiento del videoclip ya fue un primer aviso de que Do what u want (with my body) no iba a traer demasiadas cosas positivas. El videoclip nunca llegó a ver la luz (el director del clip, Terry Richardson, también ha sido acusado de abusos por varias modelos) y la etapa en la que se encontraba Lady Gaga en aquel tiempo no era la idónea.

"Como víctima de un asalto sexual que sufrí, hice tanto la canción como el vídeo en un momento muy oscuro de mi vida. Mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba cabreada y todavía no había procesado el trauma de lo que había ocurrido en mi propia vida" explicó en su día Gaga.

Fue un escándalo sonadísimo. Iba a ser el segundo single de Artpop y los nombres inmersos en el proyecto dispararon las expectativas pero las polémicas que les rodearon y el elevado tono sexual del vídeo evitaron su publicación: masturbación, sexo, desnudos, trajes de enfermeras provocativas... Uno de los más desatados que recordamos en la carrera de la intérprete neoyorquina como correspondía a una canción con un mensaje tan contundente.

Today is a new day. Look back, but don’t stare. — Lady Gaga (@ladygaga) October 13, 2019

Para intentar sortear el tsunami de protestas sobre la canción surgió la colaboración con Christina Aguilera que intentó dotar de una nueva dimensión a Do what u want (with my body). Obviamente el dueto fue un éxito pero el nombre de R. Kelly seguí figurando en los créditos de la canción.

Por eso para esta reedición no aparece ninguna de las dos versiones. El 11 de noviembre está prevista la publicación de la reedición en disco y en vinilo, seis años y cinco días después del lanzamiento original. Casi como una condena musical para Lady Gaga.