Avril Lavigne aterriza en Europa

La archiconocida cantante Avril Lavigne ha vuelto a hacer felices a todos sus seguidores, y lo ha hecho tras anunciar las fechas de su gira por Europa. Podría considerarse la cuarta buena nueva que han recibido a lo largo de 2018 y 2019.

Para recordar la primera de ellas hemos de remontarnos a finales de agosto del año pasado, cuando la cantante salió a la luz pública para comunicar su regreso a la industra después de seis años de desaparición. Después, ya en septiembre de ese mismo año, la cantante dio vida a su tan esperado single Head Above Water, para, en febrero de 2019, publicar el disco bajo el mismo título.

Estas tres noticias fueron las antecesoras de la última que nos ha traído nuestra protagonista: las fechas de su gira por Europa. Un tour que dará el pistoletazo de salida en marzo de 2019 y con el que visitará Italia (16/3), Bélgica (18/3), Alemania (19/3 - 28/3 - 29/3 - 30/3), Holanda (20/3), Austria (22/3), Suiza (23/3), Francia (26/3) y el Reino Unido (1/4 - 2/4).

No, no hay rastro de su paso por España, aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Así que no descartamos que la artista finalmente se anime y añada Madrid o Barcelona (o ambas) a la larga lista de ciudades del continente.

Avil Lavigne comenzó su andadura en la industria de la música allá por 1999. Desde entonces, han sido múltiples los himnos que han protagonizado la banda sonora de varias generaciones, que han considerado a Avril como una referente de sus gustos e industria de la música. Canciones como Complicated, Sk8er Boi y Girlfriend han sonado en los discman y mp3 de todo el mundo.

¿Acaso hay alguien en la faz de la Tierra que no haya querido imitar, durante su adolescencia, el estilo gótico de nuestra protagonista? Todos hemos amado nuestras mangas y guantes góticos y cualquier prenda de ropa negra que sintonizase con su rollo.

Tras mantenerse al margen durante seis años, sobre todo, tras hacer pública su enfermedad de Lyme, la artista ha decidio regresar con más fuerza que nunca. Demostrando así que una vez se convirtió en el ídolo de millones de seguidores y que ahora cuenta con la misma capacidad para volver a serlo en esta nueva etapa.

A nosotros solo nos queda cruzar dedos, mirar hacia las estrellas y pedir el deseo de ver a nuestra protagonista en directo en nuestro país. Pero no lo digas muy alto... ¡que no se cumple!