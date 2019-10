El vestido de Edurne en ‘El Hormiguero’ ya tiene un por qué: nos lo cuenta ella misma

En su última visita a El Hormiguero, Edurne causó sensación con el vestido que eligió para visitar el programa de Antena 3. Muchos fueron los espectadores que aprovecharon su altavoz en redes sociales para interesarse por la prenda que lució la cantante, que ese día acudió al espacio de Pablo Motos para presentar su single con Carlos Baute: Demasiado tarde.

En su momento ya te contamos algunos datos relevantes de esta pieza, como que es un diseño de la firma italiana Moschino, que cuesta 550 euros y que lo puedes encontrar en este LINK.

Ahora, aprovechando que hemos tenido a Edurne en los estudios centrales de LOS40 para contarnos todos los entresijos de Jaque al rey, su colaboración con Belén Aguilera, le hemos preguntado a la artista por la historia que hay detrás de su vestido en El Hormiguero.

"No sabía que iba a generar tanto alboroto", admite Edurne. "Era muy original, pero no tiene ninguna historia. Con mi estilista siempre buscamos looks potentes y diferentes para cada momento y me puse este vestido como si me hubiese puesto otro", señala.

¿Cuál será el siguiente 'outfit' con el que Edurne rompa las redes sociales?