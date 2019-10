Piece of heart y Lose control, dos hits dance que deberías conocer

Empezamos a escuchar el nombre de Meduza gracias a nuestros compañeros de LOS40 Dance. Su debut como grupo este mismo año se llamó Piece of your heart y se convirtió en un imprescindible de las listas dance de nuestro país alcanzando el número 1 durante tres semanas.

Detrás de Meduza están tres productores italianos, Simon de Jano, Luca de Gregorio y Mattia Vitale, que han encontrado la horma de su zapato en Goodboys, otro trío de productores, pero en este caso británicos (Joshua Grimmett, Johannes Shore y Ethan Shore). De su unión han nacido Piece of your heart y Lose control, de la que hablaremos más abajo.

Piece Of Your Heart es una canción que ha registrado más de 600 millones de streams y 69 millones de visitas a YouTube desde su lanzamiento. La canción es multi platino y oro en todo el mundo, incluyendo Reino Unido donde ha vendido casi un millón de unidades y alcanza el puesto #2 en las listas de singles del Reino Unido y el #1 en las listas de baile de Estados Unidos.

A las pocas semanas de su lanzamiento, el single entró en la Lista A de Radio 1, acumulando más de 60.000 reproducciones. También apareció como la decimosexta pista más reproducida de Spotify este verano a nivel mundial y alcanzó el puesto #1 en Apple Music y iTunes, colocándose en las primeras posiciones de las listas Big Top40, Spotify UK y Shazam UK de Capital Radio.

La artista y compositora británica Becky Hill es una de las próximas estrellas y creadoras de éxitos del Reino Unido, conocida por su sincera y poderosa voz y composición de canciones en temas como el éxito en solitario I Could Get Used This, Wish You Well (con Sigala), False Alarm (con Matoma), Gecko (Overdrive), Afterglow (con Wilkinson), Piece of me y Back & Forth (con MK y Jonas Blue).

Y además...

No contentos con ello los italianos han vuelto a colaborar con los británicos Goodboys además de 'fichar' a la cantante y compositora Becky Hill que pone voz a este auténtico rompepistas que va a sonar en todos los rincones del planeta este fin de año: Lose control.

El ahora icónico sonido característico de Meduza atrae inmediatamente la atención, ya que las voces y la composición de canciones de Becky se mueven a través de las suaves armonías de Goodboys.

Menos de una semana después de su estreno en Youtube, el lyric vídeo roza ya el millón y medio de reproducciones y va camino de repetir el éxito de su predecesor: Piece of your heart.