Lukas Graham y Meduza feat. Goodboys, pretendientes de la lista

Unos viejos conocidos y unos que se acercan por primera vez a la órbita de LOS40 parten como candidatos esta semana. Los viejos conocidos no son otros que Lukas Graham, el grupo danés liderado por el cantante y compositor de igual nombre, que fue número uno de la lista con 7 years (2016) y Love someone (2019) y que también obtuvo un gran éxito en nuestro país con Mama said. Ahora nos presenta Lie, y lo hace como segundo intento, porque ya la semana pasada partía como aspirante y no logró el ansiado puesto.

Lie es otro ejemplo más de la facilidad que tiene Lukas Graham para componer buenas canciones que se contagian enseguida, como pudimos comprobar a su paso por España en concierto el pasado mes de abril. Una canción que, según ha revelado el propio cantante, está inspirada en su primer amor, y que de momento ha llegado al número dos en la lista de ventas de su país. Si quieres que inicie también su recorrido por la lista de LOS40, apoya su entrada con el HT #MiVoto40LukasGraham.

Si a Lukas Graham los conocemos bien, a los siguientes aspirantes aún tenemos pendiente conocerlos mejor. Son Meduza, un trío de productores italianos formado por Luca de Gregorio, Mattia Vitale y Simone Giani que ha conseguido un éxito monumental con su single Piece of your heart (número dos en las listas británicas). En este tema se han juntado con otro trío de productores, Goodboys, estos afincados en el Reino Unido y que responden a los nombres de Joshua Grimmett, Johannes Shore y Ethan Shore.

Piece of your heart es precisamente el tema con el que pueden entrar en lista: un pildorazo house con un estribillo irresistible a la par que elegante que no vas a parar de canturrear: "tara-rará, tara-rará". Si quieres verlo dentro del chart, usa en Twitter el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!