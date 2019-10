Una famosa actriz de ‘Stranger Things’ apareció en ‘Hannah Montana: The Movie’

Aunque parezca mentira, la película de Hannah Montana cumplió diez añitos el pasado mes de mayo. ¡Diez años! Sí, el tiempo pasa volando y hubo una época en la que todo el mundo llamaba a Miley Cyrus por el nombre de Hannah.

Como a nosotros nos gusta mucho ponernos nostálgicos, quisimos ver de nuevo la película. Sí, sabemos que quizá no es el mejor film del mundo (de hecho, hay episodios de la serie mucho mejores), pero nos encanta ver aquella época Disney de Miley Cyrus. Además, tenemos que reconocer que la cinta tiene una banda sonora muy buena y que The Climb es un temazo.

Pero nuestra sorpresa, en este nuevo visionado, ha sido encontrar a una de las estrellas actuales de Netflix de pequeña. Se trata, nada más y nada menos que de Natalia Dyer. Quizá por el nombre no te suene, pero si te decimos que es Nancy en Stranger Things, quizá la cosa cambia.

Natalia Dyer en 'Hannah Montana: The Movie' / Disney

Natalia tiene un pequeño papel en la película de Hannah Montana, dando vida a Clarissa Grange, una de las hijas del periodista que descubre el secreto de la protagonista. Al igual que el resto del planeta, Clarissa es fan de Hannah y, como esto es una película Disney, su padre decide no publicar la exclusiva de quién es realmente la cantante por amor a sus hijas.

El papel de Clarissa fue uno de los primeros que hizo Dyer en cine. En aquel momento solo tenía doce añitos. Quién le iba a decir que se convertiría en toda una estrella de la televisión una década después.

Natalia Dyer en el papel de Clarissa / Disney

Tras Hannah Montana: The Movie, Natalia comenzó a trabajar interrumpidamente en películas como Blue Like Jazz, I Believe in Unicorns o Yes, God, Yes. Fue en 2016 cuando su rostro se hizo conocido internacionalmente tras dar vida a Nancy en Stranger Things.