James Blunt vuelve a sus orígenes con el disco Once upon a mind

Te lo contamos hace unas semanas con el estreno del videoclip de Cold, el primer sencillo del nuevo álbum de estudio del británico. James Blunt está de vuelta. Un retorno no solo a la actualidad musical sino también a sus orígenes ya que 15 años después ha unido su debut musical con su más reciente proyecto: Once upon a mind.

Ese nexo de unión es Cold, que como decimos es su intento de poner el contador a cero y volver a conectar con el público desde aquel hit sin parangón. Su videoclip es absolutamente arrebatador: lleva los mismos pantalones oscuros, surge del agua, llega a la orilla y tras reponerse comienza a escalar el acantilado desde el que se lanzó recuperando los objetos que dejó en la cima: su camiseta, su gabardina, sus zapatillas, su anillo... Cold es la continuación de You're beautiful, un esfervescente y moderno giro sobre el amor.

"Creo que es el álbum más honesto que he hecho hasta ahora. Back To Bedlam fue muy similar en el sentido de que había estado escribiendo esas canciones durante un tiempo sobre las experiencias de mi vida en ese momento, y confluyeron en mi debut. Y cada canción de este álbum representa algo por lo que actualmente estoy pasando o que he experimentado recientemente. Es un álbum muy personal y estoy muy orgulloso de poder compartirlo" explica James Blunt.

No es su única gran apuesta. Hay una frescura que resuena a lo largo de las once nuevas canciones que componen Once Upon A Mind, su sexto álbum de estudio (Back to bedlam, All the lost souls, Some kind of trouble, Moon landing y The afterlove), que se lanzará el próximo 25 de octubre bajo la producción de Steve Robson, Jimmy Hogarth y TMS.

"Irónicamente, sólo cuando he escrito canciones pensando en mí o en mis seres queridos y no en mi público es cuando he tenido autenticidad y honestidad para conectar con los demás" ha confesado a Esquire.

James Blunt publicó su debut, Back To Bedlam, en el otoño de 2004 y poco después su primer single You’re Beautiful se convirtió en un éxito global, desde entonces ha vendido más de 23 millones de discos.

LISTADO DE CANCIONES DE Once upon a mind 1. The Truth 2. Cold 3. Champions 4. Monsters 5. Youngster 6. 5 Miles 7. How It Feels To Be Alive 8. I Told You 9. Halfway 10. Stop The Clock 11. The Greatest

En 2020, James Blunt pondrá en marcha la gira de presentación de Once upon a mind por Europa y Reino Unido.

Estas son las fechas anunciadas hasta el momento.