Anuel AA y Becky G, los grandes protagonistas de los Latin AMAs 2019

Artista del Año

• Anuel AA (GANADOR)

• Bad Bunny

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Christian Nodal

• Daddy Yankee

• J Balvin

• Karol G

• Maluma

• Ozuna

• Romeo Santos

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

• Darell

• Jhay Cortez

• Lunay (GANADOR)

• Paulo Londra

• Rosalía

• Sech

Sencillo del Año / Song of the Year

• Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

• Bad Bunny & Drake “MIA”

• Daddy Yankee Featuring Snow “Con Calma”

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” (GANADORES)

• Pedro Capó & Farruko “Calma”

Álbum del Año / Album of the Year

• Anuel AA– Real Hasta La Muerte (GANADOR)

• Bad Bunny - X 100PRE

• Luis Fonsi - VIDA

• Ozuna – Aura

• Santana – Africa Speaks

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

• Becky G (GANADORA)

• Karol G

• Natalia Lafourcade

• Natti Natasha

• Rosalía

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

• Anuel AA (GANADOR)

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

• Romeo Santos

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• CNCO (GANADORES)

• Los Ángeles Azules

• T3r Elemento

• Wisin & Yandel

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

• CNCO (GANADORES)

• Luis Fonsi

• Pedro Capó

• Sebastián Yatra

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

• Luis Fonsi – VIDA

• Rosalía – El Mal Querer

• Santana – Africa Speaks

• Sebastián Yatra – Fantasía (GANADOR)

Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

• Becky G & Kane Brown – “Lost In The Middle Of Nowhere (remix)”

• Luis Fonsi & Ozuna – “Imposible”

• Pedro Capó & Farruko – “Calma”

• Reik & Maluma – “Amigos Con Derechos”

• Sebastián Yatra & Mau y Ricky – “Ya No Tiene Novio” (GANADORES)

Artista Favorito - Regional Mexicano / Favorite Artist - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Christian Nodal (GANADOR)

• T3r Elemento

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

• Lenin Ramírez - Bendecido

• Raymix – Oye Mujer (GANADOR)

• T3r Elemento – The Green Trip

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

• Banda Los Sebastianes – “A Través del Vaso”

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – “Mejor Me Alejo”

• Christian Nodal – “No Te Contaron Mal” (GANADOR)

• Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – “Nunca Es Suficiente”

• T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – “Aerolínea Carrillo”

Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

• Anuel AA (GANADOR)

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

• Anuel AA & Romeo Santos – “Ella Quiere Beber”

• Bad Bunny & Drake – “MIA”

• Daddy Yankee Featuring Snow – “Con Calma”

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki” (GANADORA)

Ozuna & Manuel Turizo – “Vaina Loca”

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

• Carlos Vives

• Juan Luis Guerra

• Marc Anthony

• Romeo Santos (GANADOR)

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

• Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

• Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

• Marc Anthony – OPUS

• Romeo Santos – Utopia (GANADOR)

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

• Aventura – “Inmortal”

• Prince Royce & Marc Anthony – “Adicto” (GANADORES)

• Romeo Santos “Centavito”

• Silvestre Dangond & Maluma – “Vivir Bailando”

• Wisin & Yandel & Romeo Santos – “Aullando”

Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist

• DJ Snake

• Drake (GANADOR)

• Sean Paul

• Snow

Tour Favorito / Favorite Tour

• Bad Bunny

• Chayanne

• Jennifer Lopez

• Luis Miguel (GANADOR)

• Marc Anthony

Video Favorito / Favorite Video

• Camila - “Te Confieso”

• Becky G & Maluma - “La Respuesta”

• Daddy Yankee & Wisin y Yandel - “Si Supieras”

• Sofia Reyes Ft. Rita Ora & Anitta -“R.I.P.” (GANADOR)

• Sebastian Yatra & Camilo - “En Guerra”