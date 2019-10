Selena Gomez lanza pistas sobre su nueva música

Han pasado cuatro años (¡cuatro años!) desde que Selena Gomez publicó su álbum Revival. El disco se convirtió en todo un éxito gracias a temas como Kill Em With Kindness o Hands To Myself y se ganó el favor de la crítica. Es verdad que, aunque la Gomez no ha sacado LP estos años, ha estado presente en el mundo de la música gracias a sus colaboraciones: desde Marshmello hasta Charlie Puth, pasando por J Balvin. ¡No hay artista que se resista a sacar tema con Sel!

Pues bien, parece que la nueva etapa musical de Selena está por llegar. ¿Cómo lo sabemos? Por las pistas que está dando estos días en sus redes sociales. La primera fue este jueves, cuando subió una foto de cuando era niña a su cuenta de Twitter e Instagram, junto al comentario: “Siempre lo hacemos a ciegas”.

Muchos de sus seguidores y seguidoras empezaron a especular sobre si este curioso mensaje se refería a la música que está por venir. Pues bien, si a alguien le quedaba dudas, ese mismo día Selena publicó otra imagen en sus redes. En ella vemos a la cantante de 27 años mirando hacia arriba y detrás de una tela negra trasparente. Junto a ella, Selena ha escrito la siguiente frase: “Rose colored glasses all distorted” (Gafas de color rosa distorsionadas).

Ver esta publicación en Instagram Rose colored glasses all distorted. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 17 Oct, 2019 a las 10:02 PDT

Vale, tras esta publicación ya empezamos a sospechar fuertemente sobre que Sel nos está dando pistas sobre su nueva música. ¿Se trata del título de una canción o de una estrofa?

Pero la cosa no ha quedado ahí. ¡Ni mucho menos! Por si no estaba claro, Selena ha compartido una tercera publicación. Se trata de un vídeo sin sonido donde vemos la fachada de un cine antiguo. En el letrero podemos leer “I saw the signs and I Ignored it” (Vi las señales y las ignoré). Además, en la publicación menciona a Spotify. ¿Otro nombre de canción o una pista sobre su próxima música?

Selena está utilizando una estrategia similar a la que hizo cuando lanzó Bad Liar, uno de los temas principales de la segunda temporada de Por Trece Razones. En aquel momento, la artista publicó una foto en sus redes sociales con parte de la letra escrita con pintalabios en un espejo.

Además, el pasado mes de junio, aseguró que ya había acabado la grabación de un disco en una entrevista para Jimmy Fallon. Eso sí, no dio ninguna pista de cuándo saldría a la luz. Quién sabe, quizá Selena quiera aprovechar la campaña de Navidad para lanzar su nuevo álbum. Todo es posible. De lo único que estamos seguros es que tiene nueva música entre manos.