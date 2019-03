Ya podemos escuchar juntos a Selena Gomez y J Balvin

Benny Blanco y Tainy son dos productores y artistas que se pusieron a trabajar en un tema, juntos, el pasado diciembre. Cuando tuvieron la letra contactaron con Selena Gomez y J Balvin para que pusieran las voces a su canción y aceptaron.

Eso nos ha permitido escuchar I can’t get enough en el que Selena canta en inglés mientras que el colombiano lo hace en español. No está tan cerca de los ritmos puramente latinos como Taki Taki, en el que ella ya colaboraba con Ozuna, DJ Snake o Cardi B, pero tiene conexión y deja claro que se siente cómoda en estos sonidos que parecen imponerse como tendencia a nivel mundial.

Y va a ser que esto de los cuartetos le va porque después de Taki Taki ha vuelto a juntarse con otros tres músicos: Benny Blanco, Tainy y J Balvin en lo que pretende ser uno de los temazos del momento.

Selena, de single en single

El último álbum de Selena Gomez fue Revival en 2015 y desde entonces no ha habido sucesor. Lo que sí hemos podido ir disfrutando son diferentes singles y colaboraciones. Primero fue It ain’t me con Kygo que la situaba en una escena más dance.

Luego llegaron Bad liar y Fetish que la devolvieron a las galas de premios. Volvió al dance de la mano de Marshmello con Wolves que tuvo una tremenda acogida.

Su papel de productora de la serie Por trece razones la llevó a colaborar con otro tema propio, Back to you. Otra colaboración con Julia Michaels en el que le cantaba a la ansiedad y su primer acercamiento al mundo latino con Taki Taki cuyo vídeo ha superado los 1000 millones de visualizaciones.

En pijama y en la cama junto a sus tres nuevos colegas, sigue en este proceso de lanzar canciones sin tener noticias de un álbum nuevo. Y viendo lo bien que le va así, no sabemos cuánto tiempo más tendremos que esperar para poder hablar de disco.

Lo que está claro es que la cantante ha optado por cambiar sus hábitos y prioridades. Varios internamientos en diferentes clínicas, un acercamiento a sus amigas de toda la vida y una vida en la que su propia comodidad prima sobre las exigencias estéticas que se esperan de una cantante, parecen haberse convertido en las señas de identidad de esta nueva etapa en la que la música sigue estando presente.

Buen momento para Benny Blanco

No es la primera vez que Benny Blanco trabaja con Selena Gomez. Ya fue productor de sus temas Same old love en 2014 y Good for you en 2015.

Y es que su labor en la música ha sido en este campo de la producción que le ha llevado a trabajar con artistas como Katy Perry, Britney Spears, Kesha, Halsey o Camila Cabello.

El año pasado decidió debutar como artista con Eastside que fue nº1 en Estados Unidos. Han pasado unos meses pero justo ahora ha llegado al nº1.

“Cuando me desperté esta mañana, Eastside fue la canción número 1 en la radio de los Estados Unidos. Eso es una locura para mí a muchos niveles. 1. ¡Hoy es número uno y salió en julio! ¡Ha estado 30 semanas en lista! 2. ¡Es la primera canción que lanzo como artista! No puedo creer que la hayáis escuchado y no os hayáis burlado de mí o me hayáis dicho que apestaba. Esta canción comenzó en una pequeña habitación de hotel en Filadelfia en un ordenador portátil. Vosotros hicisteis mis sueños realidad y os lo agradezco…”, escribía en redes.

Y se alargaba en sus agradecimientos a gente sin la que no hubiera sido posible como Ed Sheeran, Halsey o Khalid.

Ahora parece que todo le augura más éxitos tras el lanzamiento de esta nueva colaboración. "Este soy yo trabajando en nuestra canción mientras tomo un desayuno que sabe a cartón porque estoy a dieta", compartía en redes hace tres días cuando podíamos escuchar las primeras notas de este nuevo tema.