Wanda Jackson, la reina del rockabilly

Wanda Jackson es esa mujer que manda callar a los de primera fila. “Si queréis hablar, podéis hacerlo allí atrás”, dijo en su última actuación en Madrid (2011). Porque puede. Porque es la reina indiscutible del rockabilly.

A pesar de su larguísima carrera (60 años cantando y 31 álbumes de estudio publicados) y su fama mundial (USA, Europa, Japón) no se la incluyó en el Rock And Roll Hall Of Fame hasta 2009. Su último disco hasta la fecha fue producido por Justin Townes Earle (Unfinished business, 2012) y en 2017 publicó su autobiografía (Every night is Saturday night: A country girl’s journey to the Rock and Roll Hall of Fame).

En marzo de 2019 anunció su retirada de los escenarios “por salud y seguridad” y comentó en su perfil de Facebook: “ha sido un viaje salvaje; por favor, seguid yendo a conciertos y mantened vivo el espíritu rockabilly”.

Son muchos los artistas que se han declarado fans de Wanda Jackson: Elvis (Presley, con quien tuvo un romance, y Costello, que apoyó su admisión en el Rock and Roll Hall of Fame), Lemmy (Motörhead), Joan Jett… repasamos su influencia en algunas de las estrellas más destacadas de la actualidad musical.

En 2001 la gran Wanda Jackson abrió el show de Adele en el Greek Theatre de Los Ángeles (gira de 21, segundo disco de la británica). En una entrevista para Rolling Stone en 2010, durante la gira norteamericana de 19 (su álbum de debut), Adele reconocía la influencia de Jackson en su música: “un mundo nuevo de inspiración se abrió para mí cuando una amiga me descubrió a Wanda Jackson. Me enganché a un disco suyo de grandes éxitos; me encantaba su estilo fresco y descarado. Es la versión femenina de Elvis. Es sexual, no se avergüenza de sí misma”. Rescatamos su Rollin’ in the deep en directo durante los British Awards de 2012.

Imelda May

Podemos decir sin remilgos que Imelda May es la reina irlandesa del rockabilly; ahora se ha deshecho de aquella imagen tan marcada que la caracterizó hasta su penúltimo disco, Tribal (2014) para seguir con su carrera sin corsés estéticos o musicales, como queda plasmado en su último disco hasta la fecha, Life, love, flesh, blood (2017). Siempre se ha declarado fan de Wanda Jackson y las hemos podido ver cantando juntas en varias ocasiones. Recordamos a la Imelda del segundo álbum (Love Tattoo, 2018) con aquel Johnny got a boom boom, single que la catapultó a la fama.

La cantante y compositora participa habitualmente en los shows de She Rocks! (Roni Di Capo & Lady Belle), único tributo español a las voces femeninas de los 50, donde interpreta temas de Wanda Jackson y otras mujeres imprescindibles de la época. Virginia acaba de publicar su quinto álbum de estudio (Del Sur), grabado en Nashville y producido por Colin Linden. “Empecé a escuchar a Wanda cuando iba al cole porque en mi casa hacíamos fiestas donde sonaba rock and roll y swing; escuché Stupid Cupid y me voló la cabeza. Con los años, seguí investigando y descubrí a una artista pionera que había roto con todo y se convirtió en un referente para mí. Entendí que yo también podía hacer lo que quisiera, porque si ella lo hizo,¿por qué yo no?”, cuenta a los40.com.

El ex White Stripes tuvo la gran idea de proponerle a la Reina del Rockabilly -con 73 años en ese momento- una colaboración en forma de álbum de versiones; The Party ain’t over (2011); el disco incluye temas de Amy Winehouse, Johnny Cash o Bob Dylan, entre otros. Según declaró a Billboard, Wanda no estaba muy convencida al principio de la colaboración: “Jack me dijo que no iba a cambiar mi estilo, que solo quería material nuevo y un sonido fresco. Me hizo salir de mi zona de confort. No me importó pero sí me costaba entender qué quería de mi a nivel performance así que nos llevó un tiempo ponernos de acuerdo”. Aquí les vemos con la banda al completo tocando Shakin’ all over (incluida en el disco) en The late show with David Letterman.

Cindy Lauper

La intérprete del mítico Girls just wan to have fun grabó un disco de versiones country en 2016 (Detour) en el que se incluía Funnel of love (1961), probablemente el tema más representativo de Wanda Jackson. Como declaró en una entrevista para Rolling Stone, “viniendo de una banda como Blue Angel y siendo la única mujer, te fijas en otras compañeras: en el country, Patsy Cline, Loretta Lynn, Dolly Parton… pero Wanda Jackson era rockera, como yo; por eso la escuché y aprendí tanto de ella”. Recordamos el videoclip que Cindy Lauper grabó de Funnel of Love, quizá el tema más característico de Wanda Jackson.