Breve historia del rock and roll o cómo los blancos de los años 50 escuchaban música negra sin saberlo

Si te dicen "rock", tú dices "and roll"; y si te dicen "rock and roll" muchos piensan irremediablemente en Elvis Presley. Pero lo cierto es que los orígenes del rocanrol traspasan mucho más allá de la figura del chico de Misisipi con tupé y caderas imposibles. La historia de cómo nació este género musical es algo difusa, pero también tiene a sus máximos exponentes en algunos nombres de artistas y también de canciones.

No, el rock 'n' roll no nació con la guitarra de Elvis, sino que ya había llegado a nuestras vidas bastante antes. Aunque los 50 fue su década de máximo apogeo, este estilo, que cogió un poquito de blues y góspel, algo de country y mucho de R&B; apareció de forma casual u algo maliciosa, ya que su popularidad despertó con un fin comercial y racial no tan oculto.

¿Qué es el rock 'n' roll?

Dar respuesta a esta pregunta sería impensable para alguien como Greil Marcus, periodista y crítico musical estadounidense que se ha sumergido en los ensayos literarios de la música rock pero desde una perspectiva diferente.

Lo cierto es que el origen del término rock and roll, su primer uso auténtico, nada tiene que ver con la música. De hecho, era un concepto que se usaba popularmente en el ámbito marítimo par hacer referencia a la forma de tripular un barco: rock, hacia adelante y hacia atrás; y roll, hacia ambos lados.

Pero si nos ceñimos a su definición en la música, la Real Academia Española (RAE) lo define como "género musical de ritmo muy acentuado, derivado de la mezcla de diversos estilos del folclore estadounidense, y popularizado desde la década de 1950". En nuestro país el término está castellanizado como rocanrol (del inglés rock and roll).

¿Cuándo y dónde nació el rock and roll?

Situar el origen del rocanrol en una fecha concreta sería una tarea difícil, además de impredecible. Lo que está claro es que su momento álgido llegó en los años 50, pero su nacimiento como género musical reconocido y sus raíces se gestaron mucho antes.

Para entender el árbol genealógico de este estilo hay que hablar del blues, el góspel un poco de country y, sobre todo, de R&B. Podemos decir que el rock 'n' roll es hijo de todos estos estilos y ha heredado un poco de cada uno de ellos.

Pero para adentrarnos en su origen hay que retroceder hasta el significado de ellos. El blues apareció como respuesta de los negros a los años de esclavitud y opresión por su color de piel; mientras que el góspel nació con una intención más espiritual y religiosa que surgió de la comunidad negra norteamericana.

Elvis, el 'rey del del rock'. / Getty

El country fue algo distinto, vino de la mano de los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos; por ello, el rocanrol tiene raíces estadounidenses. Pero la llegada del R&B (mezcla de sonidos de jazz y góspel pero con tono urbano y más bailable) fue determinante.

¿Quién inventó el rock and roll?

Aunque se sitúa la década de los años 50 como al de máxima popularidad del rock and roll, lo cierto es que su término empezó a utilizarse mucho antes. Algunos expertos sitúan en 1934 este concepto, concretamente en el título de una de las canciones de las Hermanas Boswell, uno de los temas que apareció en el filme Transatlantic Merry Go Round.

Un par de años más tarde, una periodista de la revista Billboard también lo empleó para referirse a la música de Sister Rosetta Tharpe.

Ya en los 50, al locutor o DJ estadounidense Alan Freed se le atribuye el honor de haber sido el primero en empezar a popularizar el nombre. Según cuenta, el comunicador empezó a retransmitir música por la radio de rhythm and blues porque era un estilo que los jóvenes escuchaban por las ondas, pero luego no compraban los discos porque, por aquel entonces, el R&B era tachado como 'música de negros'.



Así, con el objetivo de poder seguir retransmitiendo esta música, optaron por denominarla de otra forma para evitar que el público lo vinculara a este estigma y así tratar de llegar a los oyentes blancos. Al final, aunque se trataba de la misma música, en la radio se la definía como "rock and roll".

Gracias a esto, Freed fue reconocido como difusor del rock and roll y en 1991 le otorgaron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, aunque murió años antes.

Elvis Presley, Chuck Berry...¿quién es el padre del rocanrol?

Para el afamado crítico Greil Marcus ninguno de estos nombres aparecerían en su lista de las 10 canciones de la historia del rock and roll, pero en ella sí aparecen nombres (y títulos) como Shake Some Action, de The Flamin’ Groovies; Transmission, de Joy Division; In the Still of the Nite, de Fred Parris; Money (That’s What I Want), de Barrett Strong, reinventada por The Beatles o Money Changes Everything, de The Brains.

Pero lo cierto es que, como en cualquier otro género musical, al rock también se le han atribuido cientos y cientos de impulsores; siendo el nombre de Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard los que más suenan.

Otra de las teorías más extendidas es la de Rocket 88, de Ike Turner — uno de los esposos de Tina Turner — y The Kings of Rhythm, como la primera canción de rock & roll de la historia, creada en 1951. Se le ha ido concediendo este título por su ritmo, el sonido y porque fue la primera grabación de una guitarra con distorsión.

Otra de las canciones que marcaron un antes y un después en la historia del rock fue Good Rocking Tonight, de Roy Brown (1947).

Chuck Berry, padre del Rock n' Roll



CHUCK BERRY : Johnny B. Goode (1958)

Cuck Berry vs. Elvis Presley. La suya es una disputa histórica por ver quién se lleva el título de 'rey del rock', pero el primero ha obtenido también el apodo de 'padre del rock and roll. Lo cierto es que ambos reyes compartían muchas cosas, entre ellas, el momento de máximo apogeo en su carrera.

Berry también tuvo su momentazo en los 50 con su tema Maybellene y, posteriormente, su conocidísima Johnny B.Goode; considerada como la mejor canción de guitarra de la historia del rock, según la revista Rolling Stone.

Entre sus temas más destacados cabe resaltar Johnny B Goode o Let's Twist Again. Y si te gustó You Never Can Tell, de Pulp Fiction, también es gracias a él. Por ello, dependiendo de a quién le preguntes, son muchos los de afirmarán que sí, que Chuck Berry es el 'rey del Rock and Roll'.

Elvis Presley, el creador del rockabilly



Elvis Presley "Hound Dog" (October 28, 1956) on The Ed Sullivan Show

Y, por supuesto, no se puede hablar de rock 'n' roll sin mencionar a Elvis Presley, uno de los muchos artistas que tomaron a Chuck Berry como referencia. Pero el de Misisipi tenía glo especial; esa habilidad para hacer rock de blancos con voz de negro. Si hacemos caso de lo que adelantó la Rolling Stone, él fue el artífice de grabar la 'primera canción de rock and roll'' considerada como tal con su versión de That´s All Right mama (Crudup).

Dos años después, en 1956, lanzó otras de sus mejores versiones, Blue Suede Shoes y Jailhouse Rock y de otros temas de grandes como Little Richard, Ray Charles y The Drifters. Por ello, Elvis ha sido considerado como icono de este estilo (aunque no necesariamente como impulsor) e propulsor del rockabilly —un rocanrol más salvaje—.

Little Richard y su electricidad en el escenario



Little Richard - Long Tall Sally, in color! (1955)

Richard Wyne, conocido como Little Richard, puede presumir de ser una de las figuras más reconocidas del rocanrol con su peculiar mezcla de góspel, soul, R&B y rockabilly. Además, fue uno de los artistas más influyentes para famosos grupos como The Rolling Stone, The Beatles o Deep Purple.

Para definir el legado de Richard Wayne Penniman, nada mejor que remitirse a las palabras del museo del Salón de la Fama del Rock and Roll: "Explotó la escena musical de los años cincuenta con su atronador piano y su electrizante presencia en el escenario, marcando la pauta para el futuro del rock and roll". Aunque él tampoco fue el impulsor real del género, sí es uno de sus fundadores.

Esto se debe a que, preguntes a quien preguntes, si es un entendido en la materia, te dirá que Little Richard ha sido una de las figuras que más ha contribuido en este estilo. El propio James Brown llegó a decir una vez que él fue el primero en poner funk a su ritmo.